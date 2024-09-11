"Метінвест" Ахметова збільшив прибуток за пів року у 4 рази – до $180 мільйонів

Це майже у чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року ($47 млн), свідчать дані звітності компанії.

Виторг компанії у січні-червні 2024 року збільшився на 22% – до $4,3 млрд, операційний прибуток зріс на 26% – до $346 млн, а прибуток до оподаткування – на 87%, до $252 млн.

"Зростання перш за все обумовлене збільшенням обсягів продажу залізорудної продукції після відновлення роботи чорноморських портів України", – зазначається у повідомленні.

Обсяг продажів "Метінвесту" в Україні у звітному періоді зріс на 15% – до $1,34 млрд завдяки збільшенню споживання продукції в регіоні на 32%. Попри це, частка України у виторгу групи зменшилася на 2 відсоткових пункти – до 31%, оскільки частка продажів на інших ринках зросла на 25% – до $2,98 млрд, переважно завдяки збільшенню продажів до Китаю.

Згідно із даними звітності, станом на кінець першого півріччя 2024 року загальний борг "Метінвеста" становив $1,74 млрд, зменшившись із початку року на $241 млн, переважно завдяки викупу частини євробондів.

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Як повідомлялося, за підсумками 2023 року Metinvest B.V. зменшила чистий збиток до $194 млн, порівняно із $2,19 млрд у 2022 році.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.