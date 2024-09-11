Фонд держмайна вперше продав на аукціоні актив зі стартовою ціною 1 гривня

Фонд державного майна України (ФДМУ) успішно провів перший аукціон з приватизації об'єкта, який виставляли на продаж зі стартовою ціною 1 гривня.

За результатами торгів, що відбулися 10 вересня, будівлю колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом в Одесі площею 25,8 кв. м продали за 1,5 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду.

"У ході торгів за об’єкт нерухомості змагалися 11 учасників, що зумовило колосальне зростання ціни, від початкової – 1 грн, до фінальної – 1 500 001 грн. Також покупець має додатково сплатити 300 тис. ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,8 млн грн", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у середні серпня Фонд держмайна виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Наприкінці минулого місяця ФДМУ виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 гривня. Цього разу на торги виставлять чотири об'єкти у Закарпатській, Черкаській та Львівській областях.