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Новини
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Фонд держмайна вперше продав на аукціоні актив зі стартовою ціною 1 гривня

будівля колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом в Одесі

Фонд державного майна України (ФДМУ) успішно провів перший аукціон з приватизації об'єкта, який виставляли на продаж зі стартовою ціною 1 гривня.

За результатами торгів, що відбулися 10 вересня, будівлю колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом в Одесі площею 25,8 кв. м продали за 1,5 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду.

"У ході торгів за об’єкт нерухомості змагалися 11 учасників, що зумовило колосальне зростання ціни, від початкової – 1 грн, до фінальної – 1 500 001 грн. Також покупець має додатково сплатити 300 тис. ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,8 млн грн", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у середні серпня Фонд держмайна виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Наприкінці минулого місяця ФДМУ виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 гривня. Цього разу на торги виставлять чотири об'єкти у Закарпатській, Черкаській та Львівській областях.

Автор: 

аукціон (1340) Одеса (925) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


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хтось "прихватизував" за півтора міліона чорт зна що і незнамо для чого !!!
але ж прихватизував!!! однозначно, "барига" !
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11.09.2024 19:56 Відповісти
так стартова ціна 1 грн. Хто вам мішав взяти участь?
Якраз ціна невеликої квартирки
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11.09.2024 20:42 Відповісти
Там мабуть щей земельна ділянка є
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11.09.2024 20:53 Відповісти
Навіть не сумнівайся.
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11.09.2024 20:59 Відповісти
Еге ж, то наші люди! Нехай розвалиться, згниє, згорить, аби лише ніхто не "прихвтизував". Якщо не мені - то нікому.
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11.09.2024 22:51 Відповісти
квартирув додіка лещенка??
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12.09.2024 10:31 Відповісти

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