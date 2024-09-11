Міжнародні партнери цьогоріч нададуть Україні кредитів і грантів на $38 мільярдів, – прогноз НБУ

Національний банк України в базовому сценарії липневого макропрогнозу передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України. Так, очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів на суму $38 млрд у 2024 році та $31 млрд – у 2025 році.

Про це повідомили в НБУ, передає hromadske.

Як повідомляється, в січні-серпні 2024 року Україна вже отримала фінансування на суму $24,4 млрд, а до кінця року очікується ще $13,5 млрд міжнародної допомоги від Європейського Союзу, США, Міжнародного валютного фонду та інших донорів.

НБУ разом із урядом постійно підтримують діалог із партнерами щодо збільшення обсягів офіційного фінансування.

"На наступний рік підтвердженими є кошти від ЄС та МВФ. Наразі тривають перемовини з іншими партнерами з огляду на початок бюджетних процесів у низці країн", – заявили в Нацбанку.

За даними НБУ, всі донори, насамперед країни G7, підтверджують узяті на себе зобов'язання щодо фінансової підтримки в межах програми з МВФ.

Крім того, практична реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), який забезпечений майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, може надати Україні додатковий фінансовий ресурс.

Кошти, надані міжнародними партнерами, більшою мірою поповнюють міжнародні резерви України. З огляду на це міжнародні резерви станом на 1 вересня знову перевищили рівень $40 млрд.

Завдяки міжнародній допомозі Нацбанк матиме можливість підтримувати обсяг міжнародних резервів на такому рівні, який дає змогу забезпечувати стійкість валютного ринку та помірну інфляцію.

Згідно з липневим прогнозом НБУ, валові міжнародні резерви зростуть до $41,2 млрд на кінець 2024 року, а у 2025 році знизяться до $37,3 млрд.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України й надалі зберігатиме стійкість на валютному ринку – для цього є достатній запас міжнародних резервів.

За його словами, попри зниження резервів до $37 млрд і $32 млрд у 2025 та 2026 роках відповідно, НБУ матиме змогу забезпечувати помірні двосторонні коливання обмінного курсу у відповідь на зміну ринкових умов.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.