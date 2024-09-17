Євросоюз допоможе українцям пережити важку зиму, – віцепрезидент ЄК

Цілеспрямовані обстріли Росією критичної інфраструктури та систем енергетичного розподілу України створюють важку ситуацію для виживання людей наступної зими. Утім, ЄС планує підтримати Україну в цих умовах та вже надає їй надзвичайну та гуманітарну допомогу.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час відкриття слухань щодо продовження фінансової та військової допомоги для України, передає Укрінформ.

"На жаль, ця зима не буде для них (українців, – ред.) простою, оскільки Україна постає перед цілеспрямованими російськими атаками проти енергопостачання та відповідної інфраструктури. Хоча Україна цілодобово працює над відновленням цих руйнувань, вони мають кумулятивний ефект", – зазначив він.

Домбровскіс додав, що за даними ООН, шкода, що була спричинена російськими бомбардуваннями критичній інфраструктурі, може потенційно позбавити українське цивільне населення послуг, які дозволяють виживати в умовах зими.

"Для вирішення всіх цих проблем ЄС та його країни-члени мобілізували допомогу та ресурси у безпрецедентних обсягах, і далі підтримуватимуть Україну", – наголосив вцепрезидент Єврокомісії.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро зимової допомоги на тлі продовження російських атак на її інфраструктуру.