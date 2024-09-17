Бізнес закладає у бюджети на 2025 рік курс 44 грн/$

Середній курс долара, який закладають у бюджети на наступний 2025 рік керівники компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації становить 44 гривні за $1.

Про це свідчать результати опитування ЄБА "Прогнози бізнесу на 2025 рік".

Для порівняння, у 2024 році бізнеси закладали 41 грн/$, а у 2023 році – 43 грн/$.

Зазначається, що дещо більше половини компаній, зокрема 53% прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2025 році. Минулого року цей показник становив 58%. Третина опитаних директорів, 33%, розраховують у 2025 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 14% прогнозують негативну динаміку (13% минулого року).

Прогнози фінансових показників на 2025 рік у гривні майже ідентичні до прогнозів попереднього періоду. Більшість керівників, а саме 72% очікують на зростання доходів у гривні, і тільки 15% очікують падіння. Зростання до 10% прогнозують 35% директорів, зростання на 11-20% – 23%, і зростання на 21% та більше очікують 14% респондентів.

Водночас на зростання доходів у натуральному виразі розраховують 46%, а в доларах – 43%. Падіння доходів у натуральному виразі прогнозують 21% підприємців, у доларах – 27%.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2025 рік" взяли участь 92 керівники компаній-членів ЄБА. Опитування тривало з 6 до 29 серпня.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 12000 про державний бюджет на 2025 рік. Відповідно до нього, середньорічний курс долара у 2025 році очікується на рівні 45 грн. У бюджеті на поточний рік закладався показник 40,7 грн за долар.

Детальніше читайте у нашому матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри