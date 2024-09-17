Махінації з державним вугіллям під час війни: Суд відпустив ще одного підозрюваного у справі радника Галущенка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився призначити запобіжний захід колишньому гендиректору державного підприємства "Укрвугілля" Віталію Зюську, якого підозрюють у зловживаннях на майже 12 млн грн.

Таке рішення 10 вересня ухвалила слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна, повідомляє "Слово і діло".

"Відмовити в задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно (Зюська, – ред.). Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали", – йдеться у рішенні суду.

Раніше у цій справі ВАКС відмовився обрати запобіжний захід для колишнього заступника міністра, а нині радника міністра енергетики Максима Немчинова.

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Як повідомлялося, у липні НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику міністра енергетики Максиму Немчинову, екснардепу Володимиру Вечерку та екскерівнику ДП "Укрвугілля" Віталію Зюська.

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. Тому Кабінет міністрів зобов'язав ДП "Укрвугілля" постачати пальне визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".

Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики схилив директора "Укрвугілля" до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед держпідприємством.

У результаті "Укрвугілля" передало приватній компанії майже 24 тисяч тонн вугілля, яке та перепродала дорожча майже на 20 млн грн. Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тисяч тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.

https://censor.net/biz/news/3489847/derjavne_ukrvugillya_prodavalo_vugillya_cherez_firmyprokladky_nabu