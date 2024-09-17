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Новини
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"Бюджет песимізму": Гетманцев про внесений урядом у Раду проєкт держбюджету на 2025 рік

гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та монетарної політики Данило Гетманцев назвав проєкт державного бюджету на 2025 рік "бюджетом песимізму", адже він викликає багато питань.

Про це нардеп повідомив у Telegram.

За його словами,проєкт бюджету викликає багато питань навіть "з урахуванням свого реалізму і зрозумілості мотивів авторів".

"Почнемо з макропрогнозу. Прогноз інфляції є одним з найбільших ризиків виконання бюджету. Не тому що інфляція висока або низька. Вона різна", – зазначив Гетманцев.

Зокрема, за прогнозами Національного банку, інфляція на кінець 2025 року очікується на рівні 6,6%, а середня по року – 8,2%. Водночас уряд закладає у проєкт бюджету інфляцію на кінець 2025 року у 9,5%, а середню – 9,7%.

"Цей потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою необхідно усунути вже зараз, до прийняття бюджету", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, днями уряд затвердив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік. Зокрема, доходи бюджету очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки – на рівні 3,6 трлн грн.

На сектор безпеки та оборони уряд закладає 2,22 трлн грн, або 26,3% від прогнозованого ВВП. Водночас на підтримку соціально незахищених громадян виділять 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямовується на виплати пенсій.

Щодо макропоказників, то уряд прогнозу у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 грн/$ та підвищення середньої зарплати до 24 389 грн.

Утім, передбачається уповільнення зростання ВВП України у наступному році до 2,7% та прискорення інфляції до 9,5%.  Детальніше читайте у нашому матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Автор: 

бюджет (1809) держбюджет (1572) Гетманцев Данило (481)


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Топ коментарі
+5
Епоха виживання прийшла на зміну епосі бідності
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17.09.2024 14:25
+3
потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою

(мрійливо):
Вломити б тобі, мудрагелю, з ноги та по єппалу...
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17.09.2024 14:23
+3
це ж вирок владі чи ні?
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17.09.2024 14:26
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потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою

(мрійливо):
Вломити б тобі, мудрагелю, з ноги та по єппалу...
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17.09.2024 14:23 Відповісти
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17.09.2024 14:23 Відповісти
Дві тварюки.
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17.09.2024 14:27 Відповісти
а то часом позаду справа не ефективний жополіз сирлещ?
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17.09.2024 14:37 Відповісти
Епоха виживання прийшла на зміну епосі бідності
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17.09.2024 14:25 Відповісти
це ж вирок владі чи ні?
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17.09.2024 14:26 Відповісти
"то ви тепер будете менше красти?"
"ні, то ВИ будете менше їсти!"
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17.09.2024 14:29 Відповісти
Та де ж тому оптімізму взятися з такими "ефективними менеджерами"?
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17.09.2024 14:34 Відповісти
Ну, де ті знесуни потікали?
Усі затихарилися у країнах ЄС?
Можна тепер і брати Україну голіруч, бо захищати нічим та нікому(((
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17.09.2024 14:37 Відповісти
потужна інфляція на 2025 рік, потужний курс гривні, потужні податки, незламний гетьманцев.

#винен_тільки_путін
#бо_війна_ж
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17.09.2024 14:42 Відповісти
треба в підручники з економіки внести тлумачення рівня інфляції-"різна" 🙃.....
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17.09.2024 15:02 Відповісти
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17.09.2024 15:07 Відповісти
Наступні 5 років, я зроблю все, українці, щоб ви не плакали,
- завершив президент Зеленський.
https://24tv.ua/******************************************************************************



Мое избрание доказывает, что граждане устали от опытных системных надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей для дерибана, потоков и откатов.

Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого во власть должны прийти люди, которые будут служить народу.
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17.09.2024 15:14 Відповісти

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