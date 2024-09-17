"Бюджет песимізму": Гетманцев про внесений урядом у Раду проєкт держбюджету на 2025 рік
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та монетарної політики Данило Гетманцев назвав проєкт державного бюджету на 2025 рік "бюджетом песимізму", адже він викликає багато питань.
Про це нардеп повідомив у Telegram.
За його словами,проєкт бюджету викликає багато питань навіть "з урахуванням свого реалізму і зрозумілості мотивів авторів".
"Почнемо з макропрогнозу. Прогноз інфляції є одним з найбільших ризиків виконання бюджету. Не тому що інфляція висока або низька. Вона різна", – зазначив Гетманцев.
Зокрема, за прогнозами Національного банку, інфляція на кінець 2025 року очікується на рівні 6,6%, а середня по року – 8,2%. Водночас уряд закладає у проєкт бюджету інфляцію на кінець 2025 року у 9,5%, а середню – 9,7%.
"Цей потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою необхідно усунути вже зараз, до прийняття бюджету", – підсумував Гетманцев.
Як повідомлялося, днями уряд затвердив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік. Зокрема, доходи бюджету очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки – на рівні 3,6 трлн грн.
На сектор безпеки та оборони уряд закладає 2,22 трлн грн, або 26,3% від прогнозованого ВВП. Водночас на підтримку соціально незахищених громадян виділять 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямовується на виплати пенсій.
Щодо макропоказників, то уряд прогнозу у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 грн/$ та підвищення середньої зарплати до 24 389 грн.
Утім, передбачається уповільнення зростання ВВП України у наступному році до 2,7% та прискорення інфляції до 9,5%. Детальніше читайте у нашому матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри
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"ні, то ВИ будете менше їсти!"
Усі затихарилися у країнах ЄС?
Можна тепер і брати Україну голіруч, бо захищати нічим та нікому(((
#винен_тільки_путін
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- завершив президент Зеленський.
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Мое избрание доказывает, что граждане устали от опытных системных надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей для дерибана, потоков и откатов.
Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого во власть должны прийти люди, которые будут служить народу.