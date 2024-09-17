Кабмін знайшов для ексміністра Камишіна посаду у наглядовій раді "Укрзалізниці"
Кабінет Міністрів призначив ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна членом наглядової ради "Укрзалізниці".
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №878-р від 13 вересня оприлюднене на офіційному урядовому порталі, воно набирає чинності з 26 вересня..
Згідно із документом, Камишіна призначили у наглядову раду "Укрзалізниці" у якості представника держави, голову правління компанії Євгена Лященка уповноважено підписати з ним цивільно-правовий договір.
Камишін очолював "Укрзалізницю" з вересня 2021 року по березень 2023 року. За даними НАБУ, у цей час в "Укрзалізниці" діяв "бекофіс", який здійснював неформальний контроль за діяльністю підприємства та контролював закупівлі компанії.
Як повідомлялося, на початку вересня Верховна Рада звільнила Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Одразу ж після цього, 8 вересня, президент Володимир Зеленський призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.
Зауважимо, що до наглядової ради "Укрзалізниці" також входить радник Офісу президента, блогер Сергій Лещенко.
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