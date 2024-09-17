"Нафтогаз" домовився про закупівлю газопоршневих установок для проходження зими
Група "Нафтогаз" посилює співпрацю з ПРООН щодо проходження майбутнього опалювального сезону та домовилася про закупівлі газопоршневих установок.
Про це повідомив очільник Групи Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з представниками ПРООН.
"Маємо домовленості щодо закупівлі газопоршневих установок, які додатково посилять нашу спроможність безперебійного постачання електроенергії та тепла українцям протягом зимового періоду", – зазначив він.
Чернишов також висловив подяку ПРООН за підтримку та допомогу у подоланні руйнівних наслідків російської агресії.
Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує пройти майбутній осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу.
Також у липні Україна та ЄБРР підписали угоду, за якою "Нафтогаз" отримає 200 млн євро для створення стратегічних резервів газу та підтримку енергетичної безпеки.
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