"Нафтогаз" домовився про закупівлю газопоршневих установок для проходження зими

Група "Нафтогаз" посилює співпрацю з ПРООН щодо проходження майбутнього опалювального сезону та домовилася про закупівлі газопоршневих установок.

Про це повідомив очільник Групи Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з представниками ПРООН.

"Маємо домовленості щодо закупівлі газопоршневих установок, які додатково посилять нашу спроможність безперебійного постачання електроенергії та тепла українцям протягом зимового періоду", – зазначив він.

Чернишов також висловив подяку ПРООН за підтримку та допомогу у подоланні руйнівних наслідків російської агресії.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує пройти майбутній осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу.

Також у липні Україна та ЄБРР підписали угоду, за якою "Нафтогаз" отримає 200 млн євро для створення стратегічних резервів газу та підтримку енергетичної безпеки.