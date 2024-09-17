У середу відключень світла не буде. "Укренерго" закликало не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00
Завтра, 18 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, користуйтесь електроенергією ощадливо у вечірні години максимального споживання. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00", – нагадали в компанії.
17 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не заплановані.
Раніше колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.
Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.
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