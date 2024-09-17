Міноборони оголосило перевірку організації харчування військових на трьох напрямках

За дорученням керівництва Міністерства оборони проводиться перевірка системи організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках.

До проведення перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини, повідомляє пресслужба міністерства.

"Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання", – зазначив заступник міністра Дмитро Кліменков.

За його словами, Міноборони "здійснює необхідні заходи" для посиленого контролю якості товарів, що постачаються ЗСУ, а також виявлення можливих порушень.

Кліменков пообіцяв повідомити про результати проведених перевірок окремо. Він додав, що надалі такі перевірки здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників.

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Як повідомлялося, на початку червня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало 20 угод на харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року на загальну суму 17,3 млрд грн. При цьому серед підрядників переважно опинилися компанії, пов'язані зі "старими" постачальниками харчів для Міноборони.

При цьому вже у липні "Державний оператор тилу" вимушено змінив постачальника продуктів для українських військових у Донецькій області, оскільки підрядник не виконав своїх зобов'язань. Нову угоду вартістю понад 2 млрд грн уклали з ТОВ "Трейд Граніт Інвест", на яку військові вже скаржилися на початку року.