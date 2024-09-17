Фонд держмайна презентував "Земельний банк". Скільки від оренди зможе отримувати держбюджет?

Фонд державного майна України презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Як заявив заступник голови Фонду державного майна України Ігор Тимошенко на презентації проєкту, держава є найбільшим власником землі сільгосппризначення і має у своєму розпорядженні 806 тис. га. Відтак, за умови ефективного надання їх в оренду на тривалий період держбюджет зможе щорічно поповнюватися гарантованими 8 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

"Середня вартість оренди сільгоспугідь на аукціонах сягає 10 тис. грн/га. Якщо помножити цю суму на 806 тис. га державних земель у нашому розпорядженні, то одержуємо суму у 8 млрд грн", – пояснив Тимошенко.

Він повідомив, що у розпорядження ФДМУ передано 386 тис. га державних сільгоспземель. До першого пулу запланованих на цей рік аукціонів із надання в оренду державних земель сільгосппризначення увійшло 1905 земельних ділянок загальною площею 104 тис. га, з яких 18,6 тис. га перебували у віданні підприємств Міністерства юстиції.

Тимошенко нагадав, що внесені Верховною Радою зміни до земельного та податкового законодавства передбачають, що 90% надходжень від орендної плати надходитимуть до держбюджету, 10% – до місцевих бюджетів.

За словами першого заступника міністра економіки України Олексій Соболев, "Земельний банк" – це ефективний спосіб збільшити інвестиції в аграрний сектор.

"Проєкт має на меті сформувати прозорий ринок оренди сільгоспземель і збільшити надходження до бюджетів від користування землями", – сказав він.

"Земельний банк" відкриває для аграріїв можливість орендувати державні землі через онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі".

Станом на сьогодні оголошено вже 45 аукціонів у Вінницькій, Львівській, Волинській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях площею від 2 га до 262 га.

Перші торги відбудуться 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га.

"Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн. А запропоновані державною земельні ресурси стимулюватимуть аграріїв розвивати бізнес, створювати нові компанії чи невеликі фермерські господарства", – зазначила в.о. голови Фонду державного майна України Іванна Смачило.

Зараз у ФДМУ працюють також над другим пулом "Земельного банку".

За словами Смачило, до нього увійдуть близько 250 тис. га. Реалізація цього етапу проєкту запланована на 2025 рік.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням. Там можна побачити точне розташування, розмір, стартову ціну та статус торгів щодо кожної ділянки, її кадастровий номер, цільове призначення тощо.

На ресурсі можна дізнатися всі дані про землю та одразу перейти за посиланням на сторінку торгів, якщо вони вже оголошені.

Скільки земель залишилося у власності держави?

На початку квітня Фонд державного майна завершив інвентаризацію державних земель, які почнуть здавати в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких 386 тис. га перебуває в управлінні ФДМУ, 277 тис. га – у Національної академії аграрних наук, 99,2 тис. га – у Мін'юсту; понад 40 тис. га – у інших міністерств.

Землі в управлінні Фонду здаватимуть в оренду у системі "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

Зауважимо, що у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що мав підвищити ефективність використання державних земель (законопроєкт №7588). Згідно з пояснювальною запискою до документа, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі).

Станом на 2020 рік площа земель у державній та комунальній власності оцінювалася у 10,4 млн га, з них 8,7 млн га – саме у державній власності. За даними Мінекономіки, за час дії мораторію на продаж землі більш ніж 3 млн га були виведені з державної власності.