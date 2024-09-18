Від початку сезону Україна вже експортувала 21% від річного плану зернових
Глобальний експорт Україною зернових і зернобобових в маркетинговому 2024/2025 році має скласти 43,2 млн тонн. Станом на зараз Україна вже експортувала 21% збіжжя.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
"Станом на 16 вересня Україна експортувала 8,76 млн тонн зернових та зернобобових. Ми очікуємо глобальний експорт в маркетинговому році 2024/2025 на рівні 43,2 млн тонн. Ми можемо констатувати, що 21% від річного експорту вже експортовано з початку маркетингового року", – розповів Коваль.
Він додав, що ще очікується експорт пшениці – 11,5 млн тонн, ячменю – 1,5 млн тонн, кукурудзи – близько 19,2 млн тонн.
У середині серпня повідомлялося, що в Україні завершили збирання врожаю пшениці, намолочено 21,7 млн тонн.
Раніше Українська зернова асоціація погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році до 71,8 млн тонн зернових та олійних. Чергове зниження прогнозу врожаю в новому сезоні викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні.
За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 становитиме 41 млн тонн, що на 2,5 млн тонн менше попереднього прогнозу. У минулому сезоні, який завершився 30 червня, за оцінкою "Української зернової асоціації", експорт зернових та олійних склав 57,5 млн тонн зернових та олійних. Отже, падіння експорту в порівнянні з минулим сезоном може скласти більше 16 млн тонн.
Наприкінці червня аграрії шести областей почали збирання ранніх зернових та зернобобових культур нового урожаю.
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