Від початку сезону Україна вже експортувала 21% від річного плану зернових

Глобальний експорт Україною зернових і зернобобових в маркетинговому 2024/2025 році має скласти 43,2 млн тонн. Станом на зараз Україна вже експортувала 21% збіжжя.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Станом на 16 вересня Україна експортувала 8,76 млн тонн зернових та зернобобових. Ми очікуємо глобальний експорт в маркетинговому році 2024/2025 на рівні 43,2 млн тонн. Ми можемо констатувати, що 21% від річного експорту вже експортовано з початку маркетингового року", – розповів Коваль.

Він додав, що ще очікується експорт пшениці – 11,5 млн тонн, ячменю – 1,5 млн тонн, кукурудзи – близько 19,2 млн тонн.

У середині серпня повідомлялося, що в Україні завершили збирання врожаю пшениці, намолочено 21,7 млн тонн.

Раніше Українська зернова асоціація погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році до 71,8 млн тонн зернових та олійних. Чергове зниження прогнозу врожаю в новому сезоні викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 становитиме 41 млн тонн, що на 2,5 млн тонн менше попереднього прогнозу. У минулому сезоні, який завершився 30 червня, за оцінкою "Української зернової асоціації", експорт зернових та олійних склав 57,5 млн тонн зернових та олійних. Отже, падіння експорту в порівнянні з минулим сезоном може скласти більше 16 млн тонн.

Наприкінці червня аграрії шести областей почали збирання ранніх зернових та зернобобових культур нового урожаю.