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Новини Війна
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Путін доручив готувати російський бюджет до продовження війни

У Путіна заявили, що мирні пропозиції не анульовано, але переговори є недоречними

Президент Росії Владімір Путін заявив, що витрати на оборону мають залишитися серед пріоритетів російського бюджету.

Про це Путін сказав під час наради з урядовцями, де обговорювалася підготовка проєкту скарбниці на 2025 рік і майбутній трирічний період, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, окрім "підвищення обороноздатності" до переліку головних напрямків бюджетних витрат мають увійти "інтеграція" окупованих регіонів України, а також соціальна підтримка громадян та "технологічний розвиток вітчизняної економіки".

У бюджет на 2024 рік російський уряд заклав 10,8 трлн руб. військових витрат – на 60% більше, ніж роком раніше і втричі вище за рівень 2021 року. На закупівлю зброї та утримання збройних сил бюджет Росії виділив 30% усіх грошей – рекордну частку з часів СРСР.

Із 2025 року, згідно з ухваленим рік тому законом про бюджет, оборонні витрати мали знизитися – спочатку до 8,5 трлн руб., а потім – до 7,4 трлн руб. у 2026 році.

Раніше німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Згодом стало відомо, що війна Росії проти України, що триває третій рік, обходиться російським платникам податків все дорожче. Так, за першу половину 2024 року федеральний бюджет РФ витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трлн руб.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Автор: 

бюджет (1810) оборона (500) путін володимир (1053) витрати (202) росія (14217)


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Топ коментарі
+10
Божевільна тварюка.
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18.09.2024 09:15
+7
а наші нероби бюджет з закінченням війни у вересні намалювали....
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18.09.2024 09:18
+7
30% бюджета = 6%ввп. Эффективность экономики фантастическая
И вместо того чтоб свою недоимперию сделать лучше, тратят треть бюджета чтоб соседу сделать хуже
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18.09.2024 09:37
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Божевільна тварюка.
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18.09.2024 09:15 Відповісти
Додаткове і вже далеко не перше і навіть не друге збільшення (у 2015 році чисельних контрактників на Московії (т.з. "роССии") складала лише 352 тис. осіб) котрі відбувались 17.10.2017, 25.08.2022, 01.12.2023 і нарешті зараз 16.09.2024. І всі ці накази )(уйла (воно ж путін) є прикриттям мобілізації рашистів на війну проти України котру повторно відкрито оголошувати з вересня 2022 року не має потреби, бо ніхто не скасовував той наказ про мобілізацію. Тому я не розумію навіщо ЗМІ постійно кажуть про якусь "нову мобілізацію" якщо й "стара" ніколи Кремлем і не припинялась та ВЖЕ є загальною а не якоюсь "частковою" як кажуть московськи пропагандисти!!!
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18.09.2024 09:17 Відповісти
а наші нероби бюджет з закінченням війни у вересні намалювали....
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18.09.2024 09:18 Відповісти
А що сталося? Невже маленьку Украiну оця iмперiя нiяк перемогти не може?
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18.09.2024 09:20 Відповісти
30% бюджета = 6%ввп. Эффективность экономики фантастическая
И вместо того чтоб свою недоимперию сделать лучше, тратят треть бюджета чтоб соседу сделать хуже
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18.09.2024 09:37 Відповісти
Готуй білі капці та до кобзона,ти лишню годину небо удни брудниш,гидота кацапська
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18.09.2024 09:51 Відповісти
Не має значення, що планує РФ.
Навіть не мають значення витрати України, бо зрозуміло, що фінансово ми повністю залежні від Заходу.
Має величезне значення що планує Захід. Дуже рідкісні цифри військових витрат Заходу можна образно уявити картинкою бою боксерів, коли один нокаутує, а другий у відповідь плює в обличчя.
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18.09.2024 09:59 Відповісти
Ага, всьо винен Захід.
А тепер оціни масштаби зарплат державних чиновників, хабарництво митниці і інших держ структур і так далі.
Хіба Захід такий дурний ?!
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18.09.2024 10:41 Відповісти
Не треба свої думки видавати за мої. Я не говорив, що «в усьому винен Захід». Я взагалі не обговорював хто і в чому винен.
Я говорив про те, що РФ почала «війну на виснаження», гігантськими темпами нарощуючи свої військові витрати і ВПК. А Захід на цю війну просто не з'явився.
Навіть якби в Україні був би адекватний уряд і не було б корупції, зовсім без допомоги Заходу, ми протрималися б кілька місяців максимум. З тією допомогою, яка зараз є, ми тримаємося третій рік ... програючи війну.
А якби допомога була АДЕКВАТНА (що враховує ресурси і можливості РФ), то ми б виграли цю війну! Навіть із ********** в Уряді та Генштабі.
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18.09.2024 11:07 Відповісти
Зеленський з Єрмаком допомагають оркам поповнювати бюджет експортуючи орківську нафту і газ по трубах.
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18.09.2024 10:39 Відповісти
https://4studio.com.ua/novyny/sadovyj-zbilshyv-shtat-chynovnykiv-lvivskoyi-miskrady-na-130-osib/ Садовий збільшив штат чиновників Львівської міськради на 130 осіб

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А в України теж повно бабла
Більше дармоїдів чиновників, більше броні для них і витрат з бюджету з немалими зарплатами
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18.09.2024 10:43 Відповісти
хто ж в цьому сумнівався ? - санкції в дії і НАТО сильне як ніколи раніше, без кольорових ліній жити не може
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18.09.2024 11:04 Відповісти
Коли кацапи перейшли у війни на виснаження, було зрозуміло, що Україна, навіть з допомогою Заходу, таку війну не витягне. Наш шанс був швидко вибити кацапів у 22 році, поки вони не оговталися, і завершити війну, але нажаль, Заходу не потрібна була перемога України, вони бажали "зберегти літсо" *****. Дозберігалися.
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18.09.2024 13:30 Відповісти

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