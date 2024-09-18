Ворог учора обстріляв енергетичну інфраструктуру у восьми областях

Упродовж 17 вересня під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Сумщині внаслідок обстрілу території підстанції знеструмлювалось обладнання, побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено. При повторному обстрілі підстанції виникло загорання. Його вже ліквідовано.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено сліди низової пожежі, спричиненої обстрілом.

На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту у шахті перебувало 89 працівників, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено.

Водночас у Київській області під час тривоги знеструмлювались підстанції, через що були знеструмлення побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 вересня російські військові атакували енергетичні об’єкти на Сумщині. Унаслідок цього знеструмлені місто Суми, а також частина Сумської і Чернігівської областей.