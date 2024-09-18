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Новини
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Мін’юст подав другий позов про конфіскацію майна експрезидента "Мотор-Січі" Богуслаєва

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Міністерством юстиції 17 вересня подало до Вищого антикорупційного суду другий позов про застосування санкції до екснардепа та колишнього президента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Обмеження передбачають стягнення в дохід держави майна, яким він володіє. Зокрема, йдеться про об’єкт нерухомого майна та 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ІННОВА".

Як нагадали у Мін’юсті, 18 квітня ВАКС ухвалив рішення, яким адміністративний позов Мін’юсту задоволено та застосовано до Богуслаєва санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" та стягнуто в дохід держави активи, а саме:

  • 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмінбудівлі);
  • майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки);
  • частки в статутному капіталі в шести юридичних особах;
  • 339 одиниць вогнепальної зброї;
  • грошові кошти розміщені на банківських рахунках.

25 червня Апеляційна палата ВАКС залишила відповідне рішення без змін.

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (71) Мін’юст (632) Мотор Січ (210) санкції (4393)


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18.09.2024 11:18 Відповісти
Ні в якому разі. Ця козломорда наволоч є громадянином України яку він зрадив, і буде дуже цінним екземпляром для ворогів. Але єрмак все зробить, щоб він був у своїх, ще й заробить на цьому.
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18.09.2024 11:47 Відповісти
Проросійська діяльність цього "жука" давно була відома та влада чогось його не чіпала аж поки не сталася велика війна з росією. А з 2014 року стільки було зроблено шкоди. Партія регіонів попрацювала добре а імпотентні закони цьому сприяли.
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18.09.2024 11:41 Відповісти
Такі «качелі» та затягування вироку суду, від портновських та лукаш суддівських, не дарма робляться, татаровим… Куратори з того і мають грошенята…
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18.09.2024 11:45 Відповісти
Судова система прогнивша наскрізь
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18.09.2024 13:32 Відповісти

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