Мін’юст подав другий позов про конфіскацію майна експрезидента "Мотор-Січі" Богуслаєва
Міністерством юстиції 17 вересня подало до Вищого антикорупційного суду другий позов про застосування санкції до екснардепа та колишнього президента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Обмеження передбачають стягнення в дохід держави майна, яким він володіє. Зокрема, йдеться про об’єкт нерухомого майна та 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ІННОВА".
Як нагадали у Мін’юсті, 18 квітня ВАКС ухвалив рішення, яким адміністративний позов Мін’юсту задоволено та застосовано до Богуслаєва санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" та стягнуто в дохід держави активи, а саме:
- 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмінбудівлі);
- майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки);
- частки в статутному капіталі в шести юридичних особах;
- 339 одиниць вогнепальної зброї;
- грошові кошти розміщені на банківських рахунках.
25 червня Апеляційна палата ВАКС залишила відповідне рішення без змін.
У чому звинувачують Богуслаєва?
У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.
Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.
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