Мін’юст подав другий позов про конфіскацію майна експрезидента "Мотор-Січі" Богуслаєва

Міністерством юстиції 17 вересня подало до Вищого антикорупційного суду другий позов про застосування санкції до екснардепа та колишнього президента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Обмеження передбачають стягнення в дохід держави майна, яким він володіє. Зокрема, йдеться про об’єкт нерухомого майна та 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ІННОВА".

Як нагадали у Мін’юсті, 18 квітня ВАКС ухвалив рішення, яким адміністративний позов Мін’юсту задоволено та застосовано до Богуслаєва санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" та стягнуто в дохід держави активи, а саме:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмінбудівлі);

майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки);

частки в статутному капіталі в шести юридичних особах;

339 одиниць вогнепальної зброї;

грошові кошти розміщені на банківських рахунках.

25 червня Апеляційна палата ВАКС залишила відповідне рішення без змін.

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.