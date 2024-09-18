Саудівська Аравія купила акції одного з найбільших агрохолдингів в Україні

Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів МХП Юрія Косюка.

Про це йдеться у повідомленні материнської компанії агрохолдингу MHP SE на сайті Лондонської біржі.

Згідно із ним, SALIC придбала на ринку 13,51 млн акцій MHP SE, сконцентрувавши 12,6% акцій агрохолдингу, що перебувають в обігу.

Станом на ранок 18 вересня акції MHP торгувалися по $4 за штуку, в ході торгів вони дорожчають на 3% – до $4,12 .

Як повідомлялося, у 2023 році агрохолдинг МХП, найбільший український виробник курятини, підписав угоду про створення спільного підприємства у Саудівській Аравії з місцевою компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), "дочкою" Tanmiah Food Company – провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході. DHV належатиме 55% акцій, а МХП – 45% акцій спільного підприємства.

Агрохолдинг "МХП" – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року холдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.

Що відомо про бізнес SALIC в Україні?

У 2018 році саудівський фонд SALIC викупив більшість сільськогосподарських активів збанкрутілого українського агрохолдингу "Мрія", зокрема всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

На той час саудівській компанії в Україні вже належав невеликий агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). Після придбання "Мрії" активи об'єднали під брендом "Контінентал Фармерз Груп". Об'єднаний земельний банк в обробці "Континентал" складав 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні.

У 2024 році агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп" отримав дозвіл на придбання активів одеського агрохолдингу DMV Group, а також купував невеликі сільськогосподарські активи у різних регіонах.

Створена у 2011 році Salic займається забезпеченням продовольством населення Саудівської Аравії та належить Фонду державних інвестицій Королівства.