БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
79 391 44

Саудівська Аравія купила акції одного з найбільших агрохолдингів в Україні

мхп

Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів МХП Юрія Косюка.

Про це йдеться у повідомленні материнської компанії агрохолдингу MHP SE на сайті Лондонської біржі.

Згідно із ним, SALIC придбала на ринку 13,51 млн акцій MHP SE, сконцентрувавши 12,6% акцій агрохолдингу, що перебувають в обігу.

Станом на ранок 18 вересня акції MHP торгувалися по $4 за штуку, в ході торгів вони дорожчають на 3% – до $4,12 .

Як повідомлялося, у 2023 році агрохолдинг МХП, найбільший український виробник курятини, підписав угоду про створення спільного підприємства у Саудівській Аравії з місцевою компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), "дочкою" Tanmiah Food Company – провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході. DHV належатиме 55% акцій, а МХП – 45% акцій спільного підприємства.

Агрохолдинг "МХП" – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року холдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.

Що відомо про бізнес SALIC в Україні?

У 2018 році саудівський фонд SALIC викупив більшість сільськогосподарських активів збанкрутілого українського агрохолдингу "Мрія", зокрема всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

На той час саудівській компанії в Україні вже належав невеликий агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). Після придбання "Мрії" активи об'єднали під брендом "Контінентал Фармерз Груп". Об'єднаний земельний банк в обробці "Континентал" складав 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні.

У 2024 році агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп" отримав дозвіл на придбання активів одеського агрохолдингу DMV Group, а також купував невеликі сільськогосподарські активи у різних регіонах.

Створена у 2011 році Salic займається забезпеченням продовольством населення Саудівської Аравії та належить Фонду державних інвестицій Королівства.

Автор: 

аграрії (1315) Саудівська Аравія (354) курятина (173) Косюк Юрій (223) МХП (71)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Та ні!
Не співвласником, а власником 270000 га землі.
Як там, у Зє-?
"...Країни глобального півдня допомагають Україні,
...цінуємо допомогу Саудівської Аравії у визволенні полонених..."
Зрозуміло, звідки "мотивація" для арабів.
Зє- тварини просрали Україну.
показати весь коментар
18.09.2024 15:42
+4
ти сам просрався, може нарешті косюк не буде сосати з бюджету. Нагадаємо, у 2017 році підприємства холдингу МХП отримали рекордну суму дотацій - 1,4 млрд гривень, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі
показати весь коментар
18.09.2024 16:14
+3
Недарма Вова Квартальний та Пророк Єрмак постійно вештаються по країнах ісламістського шмурдяка ... мабуть і рахунки з нерухомістю там мають - в Еміратах, Омані, Катарі ...

А по шМарафону Військовий Вождь постійно лоху73% казки розповідає , що треба українцям життя віддавати за тепер вже відомо чью землю !

"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.
показати весь коментар
18.09.2024 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ні!
Не співвласником, а власником 270000 га землі.
Як там, у Зє-?
"...Країни глобального півдня допомагають Україні,
...цінуємо допомогу Саудівської Аравії у визволенні полонених..."
Зрозуміло, звідки "мотивація" для арабів.
Зє- тварини просрали Україну.
показати весь коментар
18.09.2024 15:42 Відповісти
ти сам просрався, може нарешті косюк не буде сосати з бюджету. Нагадаємо, у 2017 році підприємства холдингу МХП отримали рекордну суму дотацій - 1,4 млрд гривень, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі
показати весь коментар
18.09.2024 16:14 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2024 17:03 Відповісти
Тоб-то щоб Косюк разом з чиновниками не крав кошти з бюджету по твєму потрибно щоб він разом з чиновниками вкрав у українців землю, до речі що цю землю не забрав Путін,-українські захисники, тоб-то народ віддають саме дороге - життя.
показати весь коментар
18.09.2024 18:29 Відповісти
***** ну як косюк з чиновниками вкрав/вкраде землю??? може він робив аукціони під себе як ахметов коли крав твої електростанції і мережі??? взагалі якщо араб/не араб купить землю за ціну яку селюк вважає найкращою - в чому ***** проблема? якщо араб купить землю в косюка-інваліда який без дотації не може вести бізнес то де проблема???
показати весь коментар
18.09.2024 20:07 Відповісти
"взагалі якщо араб/не араб купить землю за ціну яку селюк вважає найкращою - в чому бл"ть проблема?" .... проблема у тому що й в Аргентині , почитай , ознайомся , тут довго розповідати , але це покрутіше аніж зелупинці при владі ((
показати весь коментар
18.09.2024 20:27 Відповісти
проблеми аргентини почались коли до влади прийшли популісти і почали красти і перерозподіляти бабло від підприємців до нижчого класу, з такими цікавими законами як заборона звільнень і т.д., а до того це була успішна країна
показати весь коментар
19.09.2024 00:20 Відповісти
Гм....... а у нас хто нині при владі , чи тебе збиває з курсу те що перерозподіл іде в офшори ? (( Ну так від цього суть і наслідки не зміняться .
показати весь коментар
19.09.2024 10:47 Відповісти
а вчора при владі були інакші??? при чому тут офшори???
показати весь коментар
19.09.2024 11:30 Відповісти
При чому офшори ? Так при їхніх розмірах у які всі яйця по 17 залізли , а у куточку два мільярди зелені за снаряди з 2022 скромно лежать ((
показати весь коментар
19.09.2024 14:50 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2024 21:19 Відповісти
Так аукціонів на землю слава Богу не було,як це було на мережі і е/е, тому і прийняли закон про ринок Землі, по 10 тис. га навіть не на сімью, а в одні руки, якій ні чого спільного з ринком немає, а навпаки,щоб покінчити з володінням землею селянами, де мешкають 40% населення, як ви висловилися селюками,які продають землю за найкращою ціною,а не її крадуть у народа чиновники, попередньо не створивши умови для фермерства малого власника , як це зроблено в ЕС тій же Голлавндії де немає агрохолдінгів, а с/х господарство прибуткове, не зважаючи на те що і там є субсідії , а є агро-кооперативи з власниками в середньому 20 га. на сімью.Так і сало і мясо і кури продають селяни по найкращою для себе ціною тому я їх купую і не купую курятину від Косюка на данний момент поки він не остаочний монополіст, а чому , а тому що я живу в Україні і для українців ціна і якість місцевої сировини поки що найкраща, а коли ці "селюки" зароблені кошти використовують в обмін на інші товари,то і всім добре в тому числі і мені то це і є економіка країни,де кожен українець відчуває вигоду, добробут, а не кошти вивозяться за кордон. Тому кожна нормальна - демократична держава не заважає своїй економіці, а якщо і продає землю то по ринковій вартості, в тій же Польщі рахується не вільний ринок землі не дивлячись що вона коштує від 10-15 тис.евро тому купити декілька га,якщо безпосередньо не мешкаєш не можливо , навіть у Німеччині де 1 га коштує 50 тис. евро купити більш ніж 100 га без сгоди місцевої влади неможливо.
показати весь коментар
18.09.2024 21:15 Відповісти
********* яке гавно в тебе в голові причому кожне наступне речення суперечить попередньому а в кінці шедевр - селюк має купити землю за 50 тис. євро і ще получити згоду чиновника тому що в демократичній країні держава не заважає економіці
показати весь коментар
19.09.2024 00:03 Відповісти
Яке речення суперечить іншому? Щодо купівлі "селюком" 1 га с/х землі за 50 тис. евро в Німеччині чи Польщі за 15 тис евро, так дійсно потрібно досвіл місцевих органів влади, якщо цей селюк живе в іншому районі,відкрий їхні закони і почитай, а чому дозвільна система в цьому випадку не заважає економіці, подумай сам своєю головою , якщо там немає лайна, як ти сам рахуєш, а втім це дрібниці.
- Відповідаю , тому що попит перевищує пропозицію, а данний товар не відновлюється тому недостатьньо тількі заплатити гроші і вступають в угоду інші передумрви.
показати весь коментар
19.09.2024 21:03 Відповісти
ти адський дібіл, неможеж логічно мислити навіть на рівні дітей 5 класу школи, ціна землі в німетчині 50 тис.??? це скільки треба часу щоб її окупити ??? з га при врожайності 8 тн. пшениці це 20 років без витрат на податки зп і обладнання!!! ще твій тупорилий шедевр про 40% селюків... от ти тормоз скільки витрачаєш на сг продукцію в своєму доході??? в німетчині сг займає 1% у ВВП, ще рожувати що це означає і що заважає економіці????
показати весь коментар
19.09.2024 21:43 Відповісти
А ти за скільки років хотів окупити землю? Чи зразу перепродати в три дорога?, ну ти тоді казковий не дибіл, в ЕС зробити це неможливо,за таких як ти ми там не будемо, тому що це бізнес як ти висловився "селюків", а попростому сільське населення , які в перших рядах захищає свою землю і ще отримають субсідію це така політика країн по відношенню до своїх "селюків", а якщо хочеш купуй. Тому вкрасти землю в ЕС неможливо , а в Україні можна, якщо належити до влади. До речі подивись за скількі років окуповуються акції в США,- 20 років це не межа, наприклат Aapl- 35 років TSLA -68. AMZN- 45., тому неможливо прірівнювати ціну активу до прибутку в один момент,як роби ти- ну ти придурок.
показати весь коментар
20.09.2024 16:31 Відповісти
Твої аргументи не варті і рубля через те що ти назвав селян селюками. Хочу нагадати, що завдяки селянам ти все ще живеш в Україні. Крім того, Україна зберегла культуру, а особливо мову саме завдяки селянам. Так що рухайся ванька далі, тут тобі немає чого робити.
показати весь коментар
20.09.2024 07:23 Відповісти
І як продаж акцій вплине на "сосання з бюджету " , невже Косюка совість загризе той бюджет дерибанити ? ((
показати весь коментар
18.09.2024 20:02 Відповісти
косюка ні, але араб може мати репутацію, і в схемах чиновників-косюка не буде брати участь, а з іншої сторони не з добра косюку приходиться поступатись місцем за дерибан корита
показати весь коментар
18.09.2024 20:20 Відповісти
Розсмішив до гикавки (( "араб може мати репутацію " (( Це той араб для якого хабар є нормою життя ? ((
показати весь коментар
18.09.2024 20:24 Відповісти
ахах, партнери ***** як нижче пише троль
показати весь коментар
18.09.2024 20:28 Відповісти
у тебе виникають сумніви щодо партнерства кацапів та арабів ? (( Навіть після того що в Ізраїлі минулого року трапилося та коли саудити послали нах Україну у питанні припинення війни ? ((
показати весь коментар
18.09.2024 20:36 Відповісти
в мене сумніви що хтось вважає ***** рівним партнером
показати весь коментар
19.09.2024 00:06 Відповісти
тобто ти стосунки США і України вважаєш рівним партнерством ?
показати весь коментар
19.09.2024 10:52 Відповісти
а шо ми повинні зробити за ту колосальну допомогу від США? може відамо їм курську обл. під американську військову базу,.... ***** нам та курська обл
показати весь коментар
19.09.2024 21:22 Відповісти
Я не про розміри , а про обмеження .
показати весь коментар
19.09.2024 21:24 Відповісти
впринципі ***** теж не потрібна курська обл.
показати весь коментар
19.09.2024 21:51 Відповісти
Недарма Вова Квартальний та Пророк Єрмак постійно вештаються по країнах ісламістського шмурдяка ... мабуть і рахунки з нерухомістю там мають - в Еміратах, Омані, Катарі ...

А по шМарафону Військовий Вождь постійно лоху73% казки розповідає , що треба українцям життя віддавати за тепер вже відомо чью землю !

"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.
показати весь коментар
18.09.2024 15:59 Відповісти
круто, дуже добра новина, араби явно щось знають якщо не бояться сюди інвестувати.
показати весь коментар
18.09.2024 16:08 Відповісти
А їм ні чого боятися,- вони портнери з Путіним в тому числі на нафтовому ринку.
показати весь коментар
18.09.2024 19:13 Відповісти
та ну ***** такого тупого партнера як ***** - одні проблеми
показати весь коментар
18.09.2024 20:21 Відповісти
Але тим не меньше, багато хто і цілі країни ведуть спільний бізнес, політику з вбивцею простих українців.
показати весь коментар
18.09.2024 21:28 Відповісти
у нас досих пір трубопроводом Дружба качається нафта свинособак і шо?
показати весь коментар
19.09.2024 00:08 Відповісти
І нішо , ти сам собі суперечиш кажучи що нах кацапів і одночасно підтверджуючи економічні стосунки з кацапами тих хто їх нах ((
показати весь коментар
19.09.2024 10:54 Відповісти
як нішо? ми свинособачою нафтою заправляєм віджаті свинособачі танки і вбиваєм свинособак
показати весь коментар
19.09.2024 11:45 Відповісти
Ти якщо чогось не зрозумів , то перепитай бо маєш вигляд трішки затупившого .
показати весь коментар
19.09.2024 14:52 Відповісти
а ти думав ***** продає нафту щоб фінансувати війну?А може він заправляє наші леопардики щоб ми вбивали його холопів
показати весь коментар
19.09.2024 21:26 Відповісти
Ти за мене не вирішуй що я думаю , я це якось сам без тебе вже робитиму . Тепер по порядку але з кінця - 1. ***** її як продавав, так і продаватиме , чи буде дружба функціонувати , чи кацапську нафту запишуть як казахську чи азербайджанську . 2. Тобі твіцй опонент написав : "багато хто і цілі країни ведуть спільний бізнес, політику з вбивцею простих українців" , а ти для чого йому у відповідь почав про ту дружбу туркотіти , забувся що до того писав : " та ну нах... такого тупого партнера як ***** - одні проблеми " ? ((
показати весь коментар
19.09.2024 21:38 Відповісти
може ***** спеціально нам нафту постачає щоб ми його свинособак вбивали , це що не партнерство?
показати весь коментар
19.09.2024 21:55 Відповісти
Твій стиль спілкування - це у тебе від народження , чи наслідки контузії ? ((
показати весь коментар
19.09.2024 23:24 Відповісти
якщо я буду з тобою на ви то ти що себе розумнішим будеш почувати?
показати весь коментар
20.09.2024 00:31 Відповісти
А до чого тут "на ви " якщо я запитував тебе про твою адекватність ?(( Суть не у твоїй вихованості , а у ідіотизмі ведення тобою діалогу , таке враження що тебе добряче труснуло , от тільки не зрозуміло чи при родах упустили , чи вже у дорослому віці дісталося ((
показати весь коментар
20.09.2024 00:45 Відповісти
В Ливане опять прогремели взрывы - из Бейрута приходят видео, на которых снова взрываются пейджеры. По первым сообщениям с мест, подорваны и другие девайсы, например, популярные в регионе рации и портативные приемники. В разных местах города поднимается дым, горят магазины, квартиры и машины, уже минимум тысяча пострадавших. Это вторая за последние два дня атака - в ходе первой, когда детонировала взрывчатка в пейджерах, были ранены около 3 000 человек и погибли одиннадцать, в том числе дети.
показати весь коментар
19.09.2024 07:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 