Саудівська Аравія купила акції одного з найбільших агрохолдингів в Україні
Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів МХП Юрія Косюка.
Про це йдеться у повідомленні материнської компанії агрохолдингу MHP SE на сайті Лондонської біржі.
Згідно із ним, SALIC придбала на ринку 13,51 млн акцій MHP SE, сконцентрувавши 12,6% акцій агрохолдингу, що перебувають в обігу.
Станом на ранок 18 вересня акції MHP торгувалися по $4 за штуку, в ході торгів вони дорожчають на 3% – до $4,12 .
Як повідомлялося, у 2023 році агрохолдинг МХП, найбільший український виробник курятини, підписав угоду про створення спільного підприємства у Саудівській Аравії з місцевою компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV), "дочкою" Tanmiah Food Company – провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході. DHV належатиме 55% акцій, а МХП – 45% акцій спільного підприємства.
Агрохолдинг "МХП" – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року холдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.
Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.
Що відомо про бізнес SALIC в Україні?
У 2018 році саудівський фонд SALIC викупив більшість сільськогосподарських активів збанкрутілого українського агрохолдингу "Мрія", зокрема всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.
На той час саудівській компанії в Україні вже належав невеликий агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). Після придбання "Мрії" активи об'єднали під брендом "Контінентал Фармерз Груп". Об'єднаний земельний банк в обробці "Континентал" складав 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні.
У 2024 році агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп" отримав дозвіл на придбання активів одеського агрохолдингу DMV Group, а також купував невеликі сільськогосподарські активи у різних регіонах.
Створена у 2011 році Salic займається забезпеченням продовольством населення Саудівської Аравії та належить Фонду державних інвестицій Королівства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не співвласником, а власником 270000 га землі.
Як там, у Зє-?
"...Країни глобального півдня допомагають Україні,
...цінуємо допомогу Саудівської Аравії у визволенні полонених..."
Зрозуміло, звідки "мотивація" для арабів.
Зє- тварини просрали Україну.
- Відповідаю , тому що попит перевищує пропозицію, а данний товар не відновлюється тому недостатьньо тількі заплатити гроші і вступають в угоду інші передумрви.
А по шМарафону Військовий Вождь постійно лоху73% казки розповідає , що треба українцям життя віддавати за тепер вже відомо чью землю !
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.