Три індустріальні парки отримали 350 мільйонів з держбюджету на будівництво інфраструктури

Ще три індустріальні парки – "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк" – отримали державне фінансування на будівництво інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, керуюча компанія парку "Коростень" на Житомирщині отримає від держави 83,5 млн грн із необхідних 167 млн грн для будівництва під’їзної дороги.

Для індустріального парку "БФ Термінал" у Закарпатській області побудують залізничні колії та електричну інфраструктуру на загальну суму 316,6 млн грн. Держбюджет профінансує близько 148 млн грн з зазначеної суми.

Водночас на території парку "Вінницький індустріальний парк" будуть облаштовані проїзди загальною вартістю у майже 232 млн грн. Тож участь держави у реалізації цього проєкту становитиме приблизно 116 млн грн.

"Державна програма стимулювання розвитку індустріальних парків вирішує суттєву проблему – відсутність необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. Підтримка будівництва доріг та інших інфраструктурних елементів створює умови для залучення інвесторів та розвитку бізнесу в різних регіонах", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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Програма передбачає фінансування до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

У середині травня Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Раніше Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державного стимулювання створення індустріальних парків. У бюджеті на 2024 рік на це передбачено 1 млрд грн.