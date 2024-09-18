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Новини
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Три індустріальні парки отримали 350 мільйонів з держбюджету на будівництво інфраструктури

парк,індустріальний

Ще три індустріальні парки – "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк" – отримали державне фінансування на будівництво інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, керуюча компанія парку "Коростень" на Житомирщині отримає від держави 83,5 млн грн із необхідних 167 млн грн для будівництва під’їзної дороги.

Для індустріального парку "БФ Термінал" у Закарпатській області побудують залізничні колії та електричну інфраструктуру на загальну суму 316,6 млн грн. Держбюджет профінансує близько 148 млн грн з зазначеної суми.

Водночас на території парку "Вінницький індустріальний парк" будуть облаштовані проїзди загальною вартістю у майже 232 млн грн. Тож участь держави у реалізації цього проєкту становитиме приблизно 116 млн грн.

"Державна програма стимулювання розвитку індустріальних парків вирішує суттєву проблему – відсутність необхідної інженерно-транспортної інфраструктури. Підтримка будівництва доріг та інших інфраструктурних елементів створює умови для залучення інвесторів та розвитку бізнесу в різних регіонах", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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Програма передбачає фінансування до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

У середині травня Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Раніше Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державного стимулювання створення індустріальних парків. У бюджеті на 2024 рік на це передбачено 1 млрд грн.

Автор: 

Мінекономрозвитку (1998) індустріальний парк (68)


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Топ коментарі
+5
І які ж "атракціони" будуть в тих парках? Більше схоже на черговий розпил бюджету "своїми" фірмочками.
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18.09.2024 15:27
+2
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18.09.2024 15:38
+2
Нахера нал "лікують" зелені ви6 лядки, облаштування промзони за державні кошти?!!! СКА як не назови промку, чи то "індустріальний парк", чи то "промисловий діснейленд", для нашого квартального шапіто то просто розпил бабла. Промку повинні родбудовувати промислові підприємства, які там збираються працювати, а так потім будуть продавати місця , і мати подвійний зиск. Спочатку вкрали гроші на великому будівництві парків, а потім з продажу місць. СУ КА!!!!!!!
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18.09.2024 15:39
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І які ж "атракціони" будуть в тих парках? Більше схоже на черговий розпил бюджету "своїми" фірмочками.
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18.09.2024 15:27 Відповісти
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18.09.2024 15:38 Відповісти
Нові податки вже прийняли. можна пиляти далі...
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18.09.2024 15:38 Відповісти
Нахера нал "лікують" зелені ви6 лядки, облаштування промзони за державні кошти?!!! СКА як не назови промку, чи то "індустріальний парк", чи то "промисловий діснейленд", для нашого квартального шапіто то просто розпил бабла. Промку повинні родбудовувати промислові підприємства, які там збираються працювати, а так потім будуть продавати місця , і мати подвійний зиск. Спочатку вкрали гроші на великому будівництві парків, а потім з продажу місць. СУ КА!!!!!!!
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18.09.2024 15:39 Відповісти
ЗЕздець.
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18.09.2024 15:47 Відповісти
О, можна - прібарахліцца!!
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18.09.2024 16:18 Відповісти
На різну муйню гроші є,а на ЗСУ,не має 😡
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18.09.2024 16:55 Відповісти
Хоч координати не викладайте, бо рсня і туди вдарить. Думаю, більшість людей взагалі не знали, що якісь такі речі взагалі існують.
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18.09.2024 17:23 Відповісти
Секретні цивільні індустріальні парки? Це якесь новаторство, мабуть "інвестори" теж повинні гроші давати наосліп, щоб до них більше ніяки контролери не приходили на інших локаціях.
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18.09.2024 21:53 Відповісти
Стекляшки. Охфисы та кахфе...
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18.09.2024 17:37 Відповісти
Зелені потвори ніяк не нажеруться під час війни.
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19.09.2024 01:09 Відповісти
Індустріальні парки,на мою думку,це офігенний лайфхак зеленої влади для відмивання бабла,і ще більшого ярма-зашморгу для обаранювання,і знищення українців.
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19.09.2024 11:44 Відповісти

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