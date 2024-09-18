"Оператор тилу" купить 300 тисяч нових спальників для військових на 1,4 мільярда
Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони оголосило закупівлі на нові спальні мішки для Збройних Сил на 1,4 млрд грн.
Станом на 12 вересня за результатами закупівель вже укладено договорів на постачання 275 тисяч спальників за 1,14 млрд, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Цього разу "Оператор тилу" купує спальні мішки зразка ТС A01XJ.40762-294:2020 (01) по ціні від 4 087 до 4 342 грн за одиницю.
Ця модель – нова, технічна специфікація була затверджена у травні 2023 року, у серпні того ж року контрольні зразки пройшли перевірку відповідності.
Новий спальний мішок є частиною спальної системи, що складається з кількох елементів:
- внутрішній мішок спальний;
- зовнішній водовідштовхуючий чохол;
- компресійний мішок (пакувальний чохол);
- вкладиш мішка спального (у разі замовлення).
Маса не має перевищувати 3,8 кг. В новому зразку використовується тришарова тканина з мембраною, яка забезпечує високу паропроникність та водовідштовхуючі властивості, також передбачено високу стійкість до стирання та гігієнічний вкладиш, який можна прати.
Переважна частина спальних мішків має бути доставлена замовнику у грудні 2024 року.
Загалом ринкові ціни на різні спальні мішки коливаються від 2540 грн до 6 600 грн і вище.
ДАСУ провела моніторинг останньої закупівлі ДОТ. Аудиторів зацікавило на підставі яких комерційних позицій, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ДОТ рахував розмір бюджетного призначення та очікувану вартість. Порушень зрештою не виявили.
Постачальниками мішків наразі обрано наступні фірми:
- ТОВ "Текстиль-Контакт". Компанія працює на ринку 22 роки та входить до "ТК-Груп" Олександра Соколовського.
- ТОВ "Суперформ". Фірма існує всього 9 місяців, вона належить Владиславу Лихосенку. За недовгий час після заснування вона вже отримала 17 підрядів на 650 млн грн, більшість із них – у ДОТ. У тому числі фірма виграла скандальний тендер на китайські фляги для води по дуже високій ціні.
- ТОВ "Топ-текс". Компанія зареєстрована 8 років тому і належить Тетяні Васильченко. Загалом вона отримала підрядів на 776,3 млн грн, з них на 519 млн грн – у ДОТ.
- ТОВ "Грін-мода" існує 12 років. Фірмою володіє Гижий Ростислав.
- ТОВ "АнВа" існує 25 років, його власником є Петро Курганський.
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