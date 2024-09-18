Естонська компанія почне виробляти протидронові ракетні системи в Україні

Нещодавно створена естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробляти протидронові ракетні системи в Україні.

Як пише Bloomberg, таке оголошення Frankenburg Technologies є свідченням зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що країна підписала п'ять контрактів з іноземними збройовими компаніями про створення спільних підприємств в Україні.

Компанія Frankenburg Technologies була створена в січні за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії. Компанію консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, виконавчий директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції та технологічне партнерство з Siemens. Згідно з документацією компанії, опосередкованими власниками Frankenburg Technologies є Маргус Ліннамяе, один із найбагатших бізнесменів Естонії.

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала у проєкт 300 млн євро.