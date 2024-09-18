Google зміг скасуванти антимонопольний штраф ЄС на 1,5 мільярда євро через суд

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу постановив, що антимонопольний штраф у розмірі 1,5 млрд євро накладений регуляторами на компанію Google, має бути скасований.

Про це пише CNBC.

Як повідомляється, ця справа походить від 2019 року, коли Європейська Комісія заявила, що Google зловживала своїм домінуючим становищем на ринку щодо продукту під назвою AdSense для пошуку. Цей продукт дозволяв власникам веб-сайтів показувати рекламу в результатах пошуку на власних сторінках.

Зазначалося, що Google діє як посередник, що дозволяє рекламодавцям розміщувати рекламу через пошук на сайтах третіх сторін.

Але Єврокомісія стверджувала, що Google зловживала своїм домінуванням на ринку, заклавши низку обмежень у контракти зі сторонніми сайтами, що зрештою завадило конкурентам розміщувати свої пошукові оголошення на цих веб-сторінках.

ЄК тоді оштрафувала Google на 1,49 млрд євро, але Google подала апеляцію.

18 вересня Суд загальної юрисдикції ЄС ухвалив рішення, яким "підтримує більшість висновків Єврокомісії", однак "скасовує рішення, яким Єврокомісія наклала штраф".

У суді додали, що ЄК "не взяла до уваги всі відповідні обставини під час оцінки тривалості положень контракту", котрі вона вважала зловживаннями.

Тепер же Єврокомісія, якщо вирішить, може оскаржити сьогоднішнє судове рішення до найвищої інстанції – Європейського суду.

У середині серпня повідомлялося, що Google безкоштовно навчатиме українців навичкам у сфері хмарних технологій.

На початку травня Google запустила другий етап підтримки українських стартапів, який передбачає відкриття додаткового Фонду на $10 млн для нових проєктів.