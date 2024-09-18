На четвер відключення світла не заплановані. "Укренерго" закликало споживати ощадливо у вечірні години
Завтра, 19 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"У вечірні години зберігається необхідність ощадливого споживання. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00", – нагадали в компанії.
Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.
До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.
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показати весь коментар18.09.2024 17:48 Відповісти Мені подобається 0
VIP V
показати весь коментар18.09.2024 21:49 Відповісти Мені подобається 0
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