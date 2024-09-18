На четвер відключення світла не заплановані. "Укренерго" закликало споживати ощадливо у вечірні години

Завтра, 19 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"У вечірні години зберігається необхідність ощадливого споживання. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00", – нагадали в компанії.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.