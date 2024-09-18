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Новини
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На четвер відключення світла не заплановані. "Укренерго" закликало споживати ощадливо у вечірні години

31 липня світло не відключатимуть весь день

Завтра, 19 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"У вечірні години зберігається необхідність ощадливого споживання. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00", – нагадали в компанії.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Автор: 

електроенергія (4241) Укренерго (1998) відключення світла (600)


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каломойский с ахметовым опять недоедают
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18.09.2024 17:48 Відповісти
А на чому має прибуток Укренерго?
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18.09.2024 21:49 Відповісти

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