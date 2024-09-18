АРМА знайшло управителя лише для 2% з арештованих 22 тисяч вагонів. Вони простоюють другий рік

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителя для першої партії з 436 вагонів, які раніше були арештовані та перебували в користуванні "Укрзалізниці".

За результатами конкурсу, його переможцем обрано ТОВ "Фінансово-промислова компанія "Ресурсгруп", наразі правоохоронці перевіряють фірму на наявність зв'язків з представниками держави-агресора, повідомляє пресслужба АРМА.

Бенефіціаром фірми у держреєстрі вказаний Дмитро Біленький. Компанія заснована у 2017 році і спочатку займалася постачанням вугілля, згодом асортимент продукції розширився, повідомляється на сайті компанії.

В АРМА зазначають, що у 2023 році "Укрзалізниця" не використовували ці вагони за призначенням, деякі із них потребують ремонту, проведення техогляду та сертифікації.

"Згідно з умовами договору новий управитель зобов’язався сплачувати 85% від отриманого доходу до державного бюджету із встановленим мінімальним гарантійним платежем, допоки управитель не розпочне постійну діяльність щодо управління активом", – йдеться у повідомленні.

В АРМА зауважили, що це перший лот із загальної кількості у 21,5 тисяч вагонів, для якого обрано управителя.

"Станом на сьогодні по іншим лотам здійснюється огляд спільно з "Укрзалізницею", – додали у Нацагентстві.

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Як повідомлялося, у 2022 році "Укрзалізниця" отримала 1,7 млрд грн доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали компаніям РФ та Білорусі.

У листопаді 2022 року на той час голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявляв, що дефіцит вагонного парку в Україні відсутній – на той момент компанія використовувала понад 15 тис. арештованих вагонів російських та білоруських власників.