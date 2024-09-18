Посуха уповільнила посів озимої пшениці, але аграрії ще можуть встигнути виконати план, – Мінагрополітики

Темпи посівів озимої пшениці відстають від запланованих через несприятливі погодні умови, але Мінагрополітики зберігає прогноз, згідно із яким буде засіяно 4,5-5 млн га площ.

Про це перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький розповів в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Фактично зараз триває посів пшениці. Він ще не активно йде, тому що в більшості регіонів України посуха, відсутність вологи в ґрунті. Ми тільки на старті посівної кампанії з точки зору обсягів. Водночас у західних регіонах, на Одещині опади пройшли і створюються сприятливі умови для посіву озимих культур, зокрема пшениці", – пояснив Висоцький.

Він нагадав, що сіяти озиму пшеницю можна до середини жовтня, а в деяких регіонах і до кінця наступного місяця. Відповідно час для посіву ще в аграріїв є, запевнив посадовець.

"З урахуванням погодних факторів на сьогодні плани з посіву озимої пшениці не скорочено. Діапазон від 4,5 млн га до 5 млн га залишається актуальним. Безумовно, далі все залежатиме від погодних факторів. Сподіваємося, що в другій половині вересня - жовтні погода надасть змогу ці плани реалізувати", – додав перший заступник міністра агрополітики.

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Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що посуха уповільнила посів озимих культур в Україні та Росії, які забезпечують понад чверть світового експорту пшениці.

При цьому виробництво пшениці в Україні впало приблизно на третину після початку повномасштабного вторгнення РФ через втрату територій. Через посуху аграрії поки що засіяли лише приблизно половину площ, засіяних станом на ці дати минулого року.

Як повідомлялося, раніше у Мінагрополітики констатували, що складні погодні умови, зокрема посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки засушливого літа цього року можуть бути відчутними у 2025 році, особливо це вплине на врожай озимих.