"Національний кешбек": Українцям у межах програми нарахували вже понад 23 мільйони гривень

Уже 663 тисячі українців, які долучилися до програми "Національний кешбек", бачать свій кешбек у "Дії". Загалом їм нарахували 23,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки за результатами третього тижня бета-тестування програми.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, частина банків-партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в "Дії" кешбек за покупки за період з 2 по 22 вересня.

Станом на 23 вересня до "Національного кешбеку" вже долучились близько 1,5 млн українців. Вони відкрили в банках 1,65 млн карток. Позначили в "Дії" картку для виплат 812 тис. громадян.

Водночас за минулий тиждень ще більше торговельних мереж почали маркувати товари з кешбеком на полицях. Зокрема, цінники з відповідним логотипом програми або інші позначення вже є у мережах: АТБ, Епіцентр, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Comfy.

На сайті програми також доступний пошук товарів і магазинів.

Загалом кешбек вже нараховується на 203 тисячі українських товарів від 1137 українських виробників.

Як долучитися до програми "Національний кешбек"

Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення;

визначити картки, з яких оплачуються покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток;

відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;

у "Дії" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Скільки можна отримати

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені в програму. Виключення – підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту та медові напої.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на Збройні сили України або купити військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.