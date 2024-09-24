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Новини
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"Національний кешбек": Українцям у межах програми нарахували вже понад 23 мільйони гривень

Програма Зроблено в Україні

Уже 663 тисячі українців, які долучилися до програми "Національний кешбек", бачать свій кешбек у "Дії". Загалом їм нарахували 23,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки за результатами третього тижня бета-тестування програми.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, частина банків-партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в "Дії" кешбек за покупки за період з 2 по 22 вересня.

Станом на 23 вересня до "Національного кешбеку" вже долучились близько 1,5 млн українців. Вони відкрили в банках 1,65 млн карток. Позначили в "Дії" картку для виплат 812 тис. громадян.

Водночас за минулий тиждень ще більше торговельних мереж почали маркувати товари з кешбеком на полицях. Зокрема, цінники з відповідним логотипом програми або інші позначення вже є у мережах: АТБ, Епіцентр, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Comfy.

На сайті програми також доступний пошук товарів і магазинів.

Загалом кешбек вже нараховується на 203 тисячі українських товарів від 1137 українських виробників.

Як долучитися до програми "Національний кешбек"

Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

  • подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення;
  • визначити картки, з яких оплачуються покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток;
  • відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;
  • у "Дії" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Скільки можна отримати

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені в програму. Виключення – підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту та медові напої.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на Збройні сили України або купити військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Автор: 

Мінекономрозвитку (2000) Дія (625) кешбек (52)


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Топ коментарі
+4
Цікава історія. Тобто, встановлену ціну платять всі, і лиш учасники цього дійства отримують якесь часткове повернення коштів.
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24.09.2024 10:14
+4
дебил, держава, которая придумывает денежные игры с гражданами, это мошенник, "своим подставным" будет возвращать все доходы, а другим отдавать 5 копеек, как было непосредственно с доплатами ООН в 2000грн моей матери в начале войны, 2 месяца дали эти подачки и потом всё испарилось.
И все эти бабки осели в зеленских гнилых карманах
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24.09.2024 10:35
+3
Тобто грошей на виплати військовим немає - треба підвищувати податки, манцев геть не дасть збрехати, а на зе!підар завжди є!
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24.09.2024 11:15
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Цікава історія. Тобто, встановлену ціну платять всі, і лиш учасники цього дійства отримують якесь часткове повернення коштів.
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24.09.2024 10:14 Відповісти
дебіл, ціну встановлює мережа, яка продає товар. Учасникам програми нараховується якась сума від вартості за рахунок держави для підтримки національних виробників. Розумію, що тебе в селі віддали до дяка в науку, але в тебе ж є інторнет (раз на цензорі сидиш сереш) хоч би й почитав щось
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24.09.2024 10:20 Відповісти
Це добре, що на початку свого висеру ти представився
Тобто лише для учасників цього дійства будуть брати кошти зі спільного бюджету. Так краще?
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24.09.2024 10:27 Відповісти
дебил, держава, которая придумывает денежные игры с гражданами, это мошенник, "своим подставным" будет возвращать все доходы, а другим отдавать 5 копеек, как было непосредственно с доплатами ООН в 2000грн моей матери в начале войны, 2 месяца дали эти подачки и потом всё испарилось.
И все эти бабки осели в зеленских гнилых карманах
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24.09.2024 10:35 Відповісти
Товар, що приймає участь в цій лохівській програмі буде дорожчим ніж від інших виробників. Купувати його будуть лише ті, хто ще не втратив довіру до клоунів.
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24.09.2024 11:47 Відповісти
Це так. Зеленькі політтехнологи придумали піар компанію для Головзєбіла за рахунок бюджету.
1. Це викривлення ринку. Дійсно, виробники , що потрапили у програму, на суму дотацій просто піднімуть ціни і держава буде то оплачувати і для споживача- НІЧОГО не зміниться. Тому, що це ринок.
2. Корупційна складова- потрібно потрапити у програму. Для цього довести що ти " український виробник". Перепаковувати китайські труси, ти вже " український виробник"? І хтшті за які гроші це вставлює?
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24.09.2024 12:14 Відповісти
Схоже на гучний провал, втім як завжди
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24.09.2024 10:30 Відповісти
Тобто грошей на виплати військовим немає - треба підвищувати податки, манцев геть не дасть збрехати, а на зе!підар завжди є!
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24.09.2024 11:15 Відповісти
А що таке "Дія"? Який державний орган (міністерство, служба) є власником цієї програми та забезпечує безпеку? Яким нормативним актом регламентовано діяльність цієї "Дії"?
Чому не забезпечуєтья рівність прав Громадян (отримують тільки ті, в кого є ця "Дія")?
Звідки гроші у країни, що воює і (за заявами влади) не має грошей на виплату військовим?
🤔
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24.09.2024 11:25 Відповісти
Головне завдання цього "кешбеку"- затягнути як можна більше лохів в "ДІЮ" під контроль фсб.
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24.09.2024 11:40 Відповісти
"за чей счет банкет?" (с)
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24.09.2024 12:09 Відповісти

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