"Національний кешбек": Українцям у межах програми нарахували вже понад 23 мільйони гривень
Уже 663 тисячі українців, які долучилися до програми "Національний кешбек", бачать свій кешбек у "Дії". Загалом їм нарахували 23,6 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки за результатами третього тижня бета-тестування програми.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, частина банків-партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в "Дії" кешбек за покупки за період з 2 по 22 вересня.
Станом на 23 вересня до "Національного кешбеку" вже долучились близько 1,5 млн українців. Вони відкрили в банках 1,65 млн карток. Позначили в "Дії" картку для виплат 812 тис. громадян.
Водночас за минулий тиждень ще більше торговельних мереж почали маркувати товари з кешбеком на полицях. Зокрема, цінники з відповідним логотипом програми або інші позначення вже є у мережах: АТБ, Епіцентр, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Comfy.
На сайті програми також доступний пошук товарів і магазинів.
Загалом кешбек вже нараховується на 203 тисячі українських товарів від 1137 українських виробників.
Як долучитися до програми "Національний кешбек"
Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:
- подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення;
- визначити картки, з яких оплачуються покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток;
- відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;
- у "Дії" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.
Скільки можна отримати
Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені в програму. Виключення – підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь).
Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту та медові напої.
Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.
Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на Збройні сили України або купити військові облігації.
Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.
Нагадаємо, 2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.
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Тобто лише для учасників цього дійства будуть брати кошти зі спільного бюджету. Так краще?
И все эти бабки осели в зеленских гнилых карманах
1. Це викривлення ринку. Дійсно, виробники , що потрапили у програму, на суму дотацій просто піднімуть ціни і держава буде то оплачувати і для споживача- НІЧОГО не зміниться. Тому, що це ринок.
2. Корупційна складова- потрібно потрапити у програму. Для цього довести що ти " український виробник". Перепаковувати китайські труси, ти вже " український виробник"? І хтшті за які гроші це вставлює?
дар завжди є!
Чому не забезпечуєтья рівність прав Громадян (отримують тільки ті, в кого є ця "Дія")?
Звідки гроші у країни, що воює і (за заявами влади) не має грошей на виплату військовим?
🤔