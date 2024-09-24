Унаслідок обстрілів були знеструмлення у семи областях, світло зникло на одній із шахт Донеччини

Упродовж 23 вересня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, зазначається, що у Донецькій області внаслідок обстрілу виникло загорання обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення шахти.

"Працівників шахти виведено на поверхню. Також у результаті обстрілу відключалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Сумській області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії та обладнання підстанції.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 33 818 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 536 населених пунктів.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 вересня ворог атакував дронами Полтавську область. Унаслідок падіння уламків збитих безпілотників була пошкоджена енергетична інфраструктура.