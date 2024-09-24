Нідерланди виділять Україні понад 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури

Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги в 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ країни Каспар Велдкамп, передає "Європейська правда".

За його словами, пакет допомоги буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Окрім цього, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

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Велдкамп також наголосив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і для того "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".

"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ, – ред.) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", – додав міністр.

Як повідомлялося, Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро зимової допомоги на тлі продовження російських атак на її інфраструктуру.