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Новини
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Махінації з державним вугіллям під час війни: Суд відпустив ексзаступника Галущенка під особисте зобов’язання

ексзаступник міністра енергетики Немчинов Максим

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) із другої спроби обрав запобіжний захід для колишнього заступника міністра енергетики, а нині – радника міністра енергетики Максима Немчинова.

Апеляційна палата ВАКС 24 вересня призначила йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, задовольнивши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури лише частково, передає "Слово і діло".

"Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 вересня 2024 року скасувати. Постановити нову ухвалу, якою клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Немчинова Максима Олександровича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", – оголосив рішення головуючий суддя Дмитро Михайленко.

На Немчинова також поклали низку процесуальних обов'язків: прибувати за першою вимогою, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.

Як повідомлялося, раніше у цій справі ВАКС взагалі відмовився обрати запобіжний захід для колишнього заступника міністра енергетики Максима Немчинова.

У чому підозрюють Немчинова?

Нагадаємо, у липні НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику міністра енергетики Максиму Немчинову, екснардепу Володимиру Вечерку та екскерівнику ДП "Укрвугілля" Віталію Зюська.

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. Тому Кабінет міністрів зобов'язав ДП "Укрвугілля" постачати пальне визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".

Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики схилив директора "Укрвугілля" до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед держпідприємством.

У результаті "Укрвугілля" передало приватній компанії майже 24 тисяч тонн вугілля, яке та перепродала дорожча майже на 20 млн грн. Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тисяч тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.

Автор: 

НАБУ (1529) вугілля (1896) Антикорупційний суд ВАКС (737) Міненерго (923)


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Топ коментарі
+3
А якщо Немчинов втече, вся апеляційна палата ВАКСа у повному складі готова буде зайняти його місце на нарах?
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24.09.2024 13:43
+3
"...запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання..." (С) - " Буду постійно сидіти дома - БЛ@ буду ! " ( на румунському кордоні приготуватися ... )
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24.09.2024 13:46
+1
Надо было хоть носом натыкать...
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24.09.2024 13:50
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А якщо Немчинов втече, вся апеляційна палата ВАКСа у повному складі готова буде зайняти його місце на нарах?
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24.09.2024 13:43 Відповісти
Всі 🤢🤡🎪в ТЕМІ і в ДОЛІ , кукарекав потужний менеджерГЕТЬМАНЦев ! ОМЕРТА ! Мафія Безсмертна !
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24.09.2024 15:59 Відповісти
"...запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання..." (С) - " Буду постійно сидіти дома - БЛ@ буду ! " ( на румунському кордоні приготуватися ... )
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24.09.2024 13:46 Відповісти
приготуватися, - це розстелити червону доріжку та приготовити келихи з шампанським? там вже пора будувати готель для відпочинку перед дорогою... цікаво, скільки коштує оте "особисте зобов'язання"?
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24.09.2024 14:22 Відповісти
Надо было хоть носом натыкать...
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24.09.2024 13:50 Відповісти
так за це ж посадили Свинарчука!??))))
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24.09.2024 13:51 Відповісти
Варто було б перейменувати в Вищий корупційний суд, до речі представники заходу брали участь в виборі судей. А тепер якось всі їх представники тихо мовчать щодо цього суду і його специфічного правосуддя.
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24.09.2024 15:44 Відповісти
Наступний на вихід через Молдову.
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24.09.2024 15:51 Відповісти
Намародерив на крові ,поділився с найпотужним і на мальдіви ,все як завжди .
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24.09.2024 16:11 Відповісти
Відпускати аферистів під особисте забов'язання, це як вірити хвойді, що вода незаймана.
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24.09.2024 16:20 Відповісти
Тисою чи Карпатами?
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24.09.2024 17:31 Відповісти
Схема відпрацьована. Чекаємо заяву про втечу, після чого, подання про розшук.
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24.09.2024 21:48 Відповісти

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