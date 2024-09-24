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Фермери в Іспанії протестують проти імпорту українського зерна (оновлено)

Зерно

Іспанські фермери з асоціації Unión de Uniones 23 вересня провели мітинг перед будівлею Єврокомісії в Мадриді з вимогою вжити заходів проти надмірного імпорту українського зерна.

Як повідомили в асоціації, аграрії також виступили із засудженням спекуляцій із цінами на корми, від яких страждають тваринники, передає Інтерфакс-Україна.

"Unión de Uniones провела мітинг перед будівлею Єврокомісії в Мадриді на знак протесту проти надмірного імпорту агропродовольчої продукції, який створює недобросовісну конкуренцію з європейським виробництвом, особливо зерном із України, що призводить до падіння цін для фермерів, в той час як власники ранчо продовжують платити за дорогі корми", – йдеться у заяві.

Асоціація також зареєструвала лист президентці Єврокомісії зі своїми вимогами та пропозиціями щодо вирішення ситуації.

У іспанській організації Unión de Uniones також повідомили про намір провести ще одну акцію проти імпорту зерна з України – вона запланована на 25 вересня у порту Сантандер, передає Укрінформ.

Іспанські фермери вимагатимуть вжити заходів для зменшення обсягів імпорту українського зерна. На їх думку, збільшення постачання з України призводить до значного падіння цін на місцевому ринку.

В іспанській організації вказують, що саме Іспанія отримує понад половину всього українського зерна, що імпортується до ЄС. Так, у 2023 році Іспанія імпортувала майже 8,4 млн тонн українських зернових, а лише за першу половину 2024 року цей показник склав 6,5 млн тонн.

Водночас представники Unión de Uniones скаржаться на 45% зниження цін на зернові з травня 2022 року, пояснюючи це зростанням імпорту. Відтак, фермери вимагають від уряду та Єврокомісії вжити заходів для регулювання імпорту та надати допомогу фермерам.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт українських яєць до Болгарії.

Автор: 

Єврокомісія (1086) зерно (1870) імпорт (2328) Іспанія (227)


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Топ коментарі
+17
. До чого тут рісіяни, чи іноплатнєтяне?
Це базова проблема для України для вступу у ЄС, тому, що Україна глобальний експортер с.г продкції, із якою і так ЄС боротеться навіть без України, виплачуючи фермерам дотації, тільки що б фермери нічого не сіяли.
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24.09.2024 14:46
+13
Россіяне не сплять - активно працюють в країнах Европи .
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24.09.2024 13:49
+10
А почему ЗАРА не требует запретить продажи Шанель?
Прада
Версачче
Дольче Габбана
Хочется понять
Почему на рынке шмоток можно ВСЕМ?
А на рынке жрачки - нет?
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24.09.2024 13:50
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зерно дешеве, а корми дорогі .
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24.09.2024 13:49 Відповісти
Россіяне не сплять - активно працюють в країнах Европи .
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24.09.2024 13:49 Відповісти
. До чого тут рісіяни, чи іноплатнєтяне?
Це базова проблема для України для вступу у ЄС, тому, що Україна глобальний експортер с.г продкції, із якою і так ЄС боротеться навіть без України, виплачуючи фермерам дотації, тільки що б фермери нічого не сіяли.
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24.09.2024 14:46 Відповісти
Так, а африканці вже не голодні?
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24.09.2024 19:10 Відповісти
А ти продаси своїм офриканцям продукцію на 50- 100 відсотків вищою ціною, ніж пропонує роісія, Україна, чи Казахстан? Чи із свого широкого карману компенсуєш збитки європейським фермерам від продажу у збиток ?
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24.09.2024 19:41 Відповісти
мовчи! Бо завтра негри страйкуватимуть через те що українське зерно яким вони змушені харчуватися призводить до падіння внутрішніх цін на банани! І їхневигідно через це лазити по пальнах.
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24.09.2024 19:54 Відповісти
А почему ЗАРА не требует запретить продажи Шанель?
Прада
Версачче
Дольче Габбана
Хочется понять
Почему на рынке шмоток можно ВСЕМ?
А на рынке жрачки - нет?
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24.09.2024 13:50 Відповісти
Тому що Зарі піфуй на будь-який люкс. У них продажі всеодно більші. Якщо раніше вони копіювали дизайнерський одяг, то зараз саме вони диктують тренди важким брендам.
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24.09.2024 14:02 Відповісти
Вот вы и ответили на вопрос - почему ЗАРА не требует для себя
Преференций
Потому что она КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА
А когда ты не конкурентен
То ты стремишься перекрыть кислород конкуренту
Вместо того, чтобы стать - как ЗАРА
Номером 1 на рынке одежды
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24.09.2024 14:06 Відповісти
Що ви порівнюєте?!?
Зара то економ одяг
У них з тим переліком нічого спільного
Це як порівнювати їжу з кулінарії супермаркету з їжою з ресторану.
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24.09.2024 14:23 Відповісти
Все можно сравнивать
ЗАРА как раз подняла кэжуал до невероятного уровня
Ни Диор
Ни Армани
Не могут подобного
Одежда премиум класса от ЗАРА- крутая
Ни один Диор такого не сделает
За достижениями Жары стоит МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Десятков дизайнеров
Великолепных закройщиков
ЗАРА сделала из ДОМАШНЕЙ ЕДЫ практически РЕСТОРАННУЮ
НО ПО ЦЕНЕ ДОМАШНЕЙ
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24.09.2024 14:27 Відповісти
ну а шо, городянин думає за те, що там на полі чи у корови у яслах. ви городські умніки лише за шмотками, гаджетами і по кафешкам умні і зацікавлені ходити.
тому і порівняти тільки Цару можете, коча вона до фермера як до жопи дверці.
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24.09.2024 22:01 Відповісти
шо ти ще могла привести в приклад, як не тряпки. вони не цікаві, коли жрать нічого. ох уж оці городські далекі.
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24.09.2024 22:17 Відповісти
"Асоціація" була дурилкою для народу з смішними квотами. Європейці бунтують через скасування мит та обмежень для товарів з України яке відбулося у 2022-му році.
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24.09.2024 14:45 Відповісти
Ну, звісно, потрібно було до вас у " тайожний союз", який так і незапрацював
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24.09.2024 14:47 Відповісти
Європа абарзєла.
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24.09.2024 14:00 Відповісти
Это касается конкретно только украинского зерна, а кацапского нет? Интересно кто же это возбудил испаноязычных фермеров?
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24.09.2024 14:23 Відповісти
Із кацапського беруть митні тарифи. Із України раніше також брали.
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24.09.2024 14:48 Відповісти
С украинских брали при превышении квот.
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24.09.2024 15:31 Відповісти
Наші переробники зерна кричать що зерна не хвата при нормі200 т отримують 30 т то бігають за вантажівками .Це мабуть добре зернотрейдери прибутки мають гроші не вертають в Україну
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24.09.2024 14:42 Відповісти
Так і є. Це ж не фермери торгують. Це ( не буду писати прізвища), хто вивозить зерно і виручку за 2023 рік у розмірі 8 ярдів так і не повернув в Україну. Ці 8 ярдів це і є той приварок, що Україна повинна була отримати при продажу зерна саме у Європу, а не у Африку як раніше. Увесь приваррк в кишені поклала не держава...
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24.09.2024 14:51 Відповісти
В Україні купа магазинів з одягом іспанських брендів бачимо в кожному місті.оливкове масло,оливки,вина,хамон,фрукти ітд.Це ми маємо заборонити чи як?
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24.09.2024 16:05 Відповісти
Іспанське вино замінимо на Болград. Скоріше здохнем.
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24.09.2024 19:09 Відповісти
Але більшості населення *****... ((( Нажаль.
Якщо не вловили, чому НЕ можно було під час війни (тоді ще "гібридної") скидати Гетьиага-Головнокомандувача і міняти на клована-бездаря-балабола-наркомана !! То чому вони будуть думати про добробут власної країни? Вони давно потрєбітєлі, економічний націоналізм для них "ето сложно"...
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24.09.2024 19:32 Відповісти
ось, такий підсумок, п'ятирічного правління зе!шобли.
а, так, да! у всьому винні буржуї. і головний у них, у буржуїв, пристаркуватий красень, байден.
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24.09.2024 18:54 Відповісти
байден в омериці, дуоню, а тут мова за Європу. ти щось як ляпнеш, так на думку приходить "хто тебе клепав?"
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24.09.2024 22:04 Відповісти
Ма́вкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] , лісова русалка - істота української https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F міфології , близька до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0 русалки , в образі гарної оголеної дівчини чи дівча, вдягненої в довгу білу сорочку з довгим розпущеним волоссям.

то, правильно, Mawka Lisowа, тупий безграмотний шанувальник 95 квартала.
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24.09.2024 22:12 Відповісти
для обмежених типу тебе - так
а чого ти злився з теми, не тягнеш?
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24.09.2024 22:15 Відповісти
як же, я втомився спілкуватися з імбецилами.
злився не злився. тягнеш не тягнеш.
що ще?
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24.09.2024 22:20 Відповісти
так ти тут імбіцил. не тягнеш тему і гавкаєш, зплигуючи з теми.
у тебе Данінг-Крюгер - ти-імбіцил не може догнати, що ти - імбіцил, бо мозку не вистачає.
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24.09.2024 22:34 Відповісти
взагалі то Мавко Лісовий. але у адміна так очко від цього грає, шо він цей нік блокує.
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25.09.2024 10:28 Відповісти
В Україні в цьому році зерна мізер бо неврожай. Який експорт???
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24.09.2024 18:57 Відповісти
у 2023 році Іспанія імпортувала майже 8,4 млн тонн українських зернових, а лише за першу половину 2024 року цей показник склав 6,5 млн тонн. - бздять наперед. а у українців завжди знайдуться продавці-ненажери. зерно піде на ЄС, а на місці ціни взлетять, бо неурожай
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24.09.2024 22:07 Відповісти
Селянин получил з.п 20 000 в черную и доволен. Перекуп зерна ни копейки в бюджет не заплатил и тоже доволен. Недоволен только испанский феммер, которому только за сервис John Deere придется заплатить немалую сумму, плюс налоги и плюс затраты.
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24.09.2024 19:00 Відповісти
все буде добре!

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24.09.2024 19:02 Відповісти
Їх польські ''фермери'' покусали?
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24.09.2024 19:04 Відповісти
Згадуючи протести німецьких фермерів взимку. Тих, кому майже безкоштовно надавали пальне тільки за сам факт, що вони фермери...

Сам ЄС у цьому винуватий. Спочатку розбестив своїх селян дуже жирними дотаціями.

Але тепер реальність змінилася.
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24.09.2024 19:07 Відповісти
Там складна політика, це була така собі афера по стримуванні інфляції, за останні десятиріччя дуже багато надруковано валюти як штатами так і ЄЦБ. Це все через великі банки і інвест фонди влилось на ринки і якщо б вони не зробили ці дотації для фермерів, то показник інфляції б був набагато вищий цільового та подальший друк грошей неможливий.

А там банки понадавали кредитів, пенсійні фонди, і т.д., тому всі закривають на це очі і друкують дальше. Потрібна шокова терапія для економік заходу і повернення виробництва з Азії. Та рішення постійно відкладають на кожному кризисі заливаючи все друком грошей.
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24.09.2024 20:04 Відповісти
У кінці 2022 року в Іспанії скоротили поголів'я свиней із за відсутності поставок кукурудзи з України. Виходить у іспанців дуже коротка пам'ять?
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24.09.2024 19:11 Відповісти
А що мішає їм купувати наше дешеве зерно і продавати його чи вироби в Іспанії дорого? А різницю виплачувати місцевим фермерам щоб вони продовжували нічого не робить.
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24.09.2024 19:13 Відповісти
А що мішає їм купувати наше дешеве зерно і продавати його чи вироби в Іспанії дорого?
Ничего не мешает. Как в Польше. Кто от (производитель кормов) вместо местного скупает украинское зерно. Производит корма, и по стандартным ценам продаёт животноводам.
аграрії також виступили із засудженням спекуляцій із цінами на корми, від яких страждають тваринники Джерело: https://biz.censor.net/n3511533
проти надмірного імпорту агропродовольчої продукції, який створює недобросовісну конкуренцію з європейським виробництвом, особливо зерном із України, що призводить до падіння цін для фермерів, в той час як власники ранчо продовжують платити за дорогі корми Джерело: https://biz.censor.net/n3511533
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24.09.2024 19:46 Відповісти
то ваші мучачо сало нашого нерозпробували - хамон згніє на прилавках
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24.09.2024 19:17 Відповісти
Терміново всі переходимо на італійське прошутто і вино.
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24.09.2024 19:27 Відповісти
На тобі, вже не чути поляк, вже іспанці винні і майже вороги українців, що в Україні сидять 6 менеджерів і працюють по збуту зернових українських фермерів шахрайсьими схемами. Як європейці не розуміють, що в Кривому Розі і Донецьку дипломатії в торгівлі не вчили.
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24.09.2024 20:45 Відповісти
фактично вони просять свою дерджаву не імпортувати, а у них купляти. українці демпінгують ціни.
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24.09.2024 22:13 Відповісти
хто замовляє імпорт? держава Іспанія. Вони правильно звернулись.
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24.09.2024 22:11 Відповісти

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