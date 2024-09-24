Фермери в Іспанії протестують проти імпорту українського зерна (оновлено)

Іспанські фермери з асоціації Unión de Uniones 23 вересня провели мітинг перед будівлею Єврокомісії в Мадриді з вимогою вжити заходів проти надмірного імпорту українського зерна.

Як повідомили в асоціації, аграрії також виступили із засудженням спекуляцій із цінами на корми, від яких страждають тваринники, передає Інтерфакс-Україна.

"Unión de Uniones провела мітинг перед будівлею Єврокомісії в Мадриді на знак протесту проти надмірного імпорту агропродовольчої продукції, який створює недобросовісну конкуренцію з європейським виробництвом, особливо зерном із України, що призводить до падіння цін для фермерів, в той час як власники ранчо продовжують платити за дорогі корми", – йдеться у заяві.

Асоціація також зареєструвала лист президентці Єврокомісії зі своїми вимогами та пропозиціями щодо вирішення ситуації.

У іспанській організації Unión de Uniones також повідомили про намір провести ще одну акцію проти імпорту зерна з України – вона запланована на 25 вересня у порту Сантандер, передає Укрінформ.

Іспанські фермери вимагатимуть вжити заходів для зменшення обсягів імпорту українського зерна. На їх думку, збільшення постачання з України призводить до значного падіння цін на місцевому ринку.

В іспанській організації вказують, що саме Іспанія отримує понад половину всього українського зерна, що імпортується до ЄС. Так, у 2023 році Іспанія імпортувала майже 8,4 млн тонн українських зернових, а лише за першу половину 2024 року цей показник склав 6,5 млн тонн.

Водночас представники Unión de Uniones скаржаться на 45% зниження цін на зернові з травня 2022 року, пояснюючи це зростанням імпорту. Відтак, фермери вимагають від уряду та Єврокомісії вжити заходів для регулювання імпорту та надати допомогу фермерам.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт українських яєць до Болгарії.