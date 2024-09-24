Фермери в Іспанії протестують проти імпорту українського зерна (оновлено)
Іспанські фермери з асоціації Unión de Uniones 23 вересня провели мітинг перед будівлею Єврокомісії в Мадриді з вимогою вжити заходів проти надмірного імпорту українського зерна.
Як повідомили в асоціації, аграрії також виступили із засудженням спекуляцій із цінами на корми, від яких страждають тваринники, передає Інтерфакс-Україна.
"Unión de Uniones провела мітинг перед будівлею Єврокомісії в Мадриді на знак протесту проти надмірного імпорту агропродовольчої продукції, який створює недобросовісну конкуренцію з європейським виробництвом, особливо зерном із України, що призводить до падіння цін для фермерів, в той час як власники ранчо продовжують платити за дорогі корми", – йдеться у заяві.
Асоціація також зареєструвала лист президентці Єврокомісії зі своїми вимогами та пропозиціями щодо вирішення ситуації.
У іспанській організації Unión de Uniones також повідомили про намір провести ще одну акцію проти імпорту зерна з України – вона запланована на 25 вересня у порту Сантандер, передає Укрінформ.
Іспанські фермери вимагатимуть вжити заходів для зменшення обсягів імпорту українського зерна. На їх думку, збільшення постачання з України призводить до значного падіння цін на місцевому ринку.
В іспанській організації вказують, що саме Іспанія отримує понад половину всього українського зерна, що імпортується до ЄС. Так, у 2023 році Іспанія імпортувала майже 8,4 млн тонн українських зернових, а лише за першу половину 2024 року цей показник склав 6,5 млн тонн.
Водночас представники Unión de Uniones скаржаться на 45% зниження цін на зернові з травня 2022 року, пояснюючи це зростанням імпорту. Відтак, фермери вимагають від уряду та Єврокомісії вжити заходів для регулювання імпорту та надати допомогу фермерам.
Як повідомлялося, міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт українських яєць до Болгарії.
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Це базова проблема для України для вступу у ЄС, тому, що Україна глобальний експортер с.г продкції, із якою і так ЄС боротеться навіть без України, виплачуючи фермерам дотації, тільки що б фермери нічого не сіяли.
Прада
Версачче
Дольче Габбана
Хочется понять
Почему на рынке шмоток можно ВСЕМ?
А на рынке жрачки - нет?
Преференций
Потому что она КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА
А когда ты не конкурентен
То ты стремишься перекрыть кислород конкуренту
Вместо того, чтобы стать - как ЗАРА
Номером 1 на рынке одежды
Зара то економ одяг
У них з тим переліком нічого спільного
Це як порівнювати їжу з кулінарії супермаркету з їжою з ресторану.
ЗАРА как раз подняла кэжуал до невероятного уровня
Ни Диор
Ни Армани
Не могут подобного
Одежда премиум класса от ЗАРА- крутая
Ни один Диор такого не сделает
За достижениями Жары стоит МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Десятков дизайнеров
Великолепных закройщиков
ЗАРА сделала из ДОМАШНЕЙ ЕДЫ практически РЕСТОРАННУЮ
НО ПО ЦЕНЕ ДОМАШНЕЙ
тому і порівняти тільки Цару можете, коча вона до фермера як до жопи дверці.
Якщо не вловили, чому НЕ можно було під час війни (тоді ще "гібридної") скидати Гетьиага-Головнокомандувача і міняти на клована-бездаря-балабола-наркомана !! То чому вони будуть думати про добробут власної країни? Вони давно потрєбітєлі, економічний націоналізм для них "ето сложно"...
а, так, да! у всьому винні буржуї. і головний у них, у буржуїв, пристаркуватий красень, байден.
то, правильно, Mawka Lisowа, тупий безграмотний шанувальник 95 квартала.
а чого ти злився з теми, не тягнеш?
злився не злився. тягнеш не тягнеш.
що ще?
у тебе Данінг-Крюгер - ти-імбіцил не може догнати, що ти - імбіцил, бо мозку не вистачає.
Сам ЄС у цьому винуватий. Спочатку розбестив своїх селян дуже жирними дотаціями.
Але тепер реальність змінилася.
А там банки понадавали кредитів, пенсійні фонди, і т.д., тому всі закривають на це очі і друкують дальше. Потрібна шокова терапія для економік заходу і повернення виробництва з Азії. Та рішення постійно відкладають на кожному кризисі заливаючи все друком грошей.
Ничего не мешает. Как в Польше. Кто от (производитель кормов) вместо местного скупает украинское зерно. Производит корма, и по стандартным ценам продаёт животноводам.
аграрії також виступили із засудженням спекуляцій із цінами на корми, від яких страждають тваринники Джерело: https://biz.censor.net/n3511533
проти надмірного імпорту агропродовольчої продукції, який створює недобросовісну конкуренцію з європейським виробництвом, особливо зерном із України, що призводить до падіння цін для фермерів, в той час як власники ранчо продовжують платити за дорогі корми Джерело: https://biz.censor.net/n3511533