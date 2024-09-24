Болгарія закликала Євросоюз заборонити імпорт українських яєць
Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт українських яєць до Болгарії.
Із відповідною вимогою він виступив під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства і рибальства, яке проходило в понеділок у Брюсселі, передає "Європейська правда".
За словами Тахова, вітчизняне виробництво сильно страждає від імпорту свіжих яєць для споживання з України.
За пів року 2024 року він досяг 2 618 тонн, що вп’ятеро перевищує аналогічний показник минулого року. Оголошені імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав він.
Міністр обґрунтував прохання тим, що захисні заходи, вжиті до цього часу на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримувального ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць в Болгарії.
"Кожна країна стежить за нормальним перебігом бізнес-процесів у своїй країні, щоб захистити інтереси своїх сільгоспвиробників", – заявив Тахов.
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Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб знайти перетин, на якому будуть збережені права болгарських виробників.
"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств і порушувати права наших фермерів", – також заявив він.
Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.
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Аж кукарікати почали!
Як і багатьом у ЄС
Європейці (та американці) питання політики, особистих відносин, відділяють від грошових питань.
В тому плані, що по культурі та політиці можуть взаємодіяти, і одночасно вести якусь там бізнес-торговельну війну.
Американці в цьому плані ще більш радикальні. В особистому житті це може бути добрий дядька-волонтер, душа компанії, але на роботі - машина для штампування (якщо робітник) або вичавлювання (якщо менеджер) грошей. І ці дві ролі - паралельні. Американець на робочому місці й американець на вечірці - це різні люди.
А ми тут звикли змішувати все до купи. Азіатчина.
Тому не варто ображатись. Як кажуть, тільки бізнес, нічого особистого.
Болгарія, попри неоднозначну політичну ситуацію всередині, продовжує допомагати.
Відповідь їх завжди смішила, - "бо яйця без члєна вєса нє імєют".
що про неї нічогісінько не чути
у нас яйця, по 17 грн за метр!
що, значить дешеві!
відмінні яйця!
Голова Союзу птахівників уточнив, що після виходу на ринок яйця безпечні.
«Тут інше питання - про різний стандарт виробництва. Ми не проти того, щоб українські яйця були на європейському ринку, але нам потрібні обмежувальні заходи», - додав Галабов.
Зараз Болгарія має найнижчу ціну на яйця в усьому ЄС, вона приблизно на 15% нижча, ніж у Німеччині, і на 25% нижча, ніж у Греції.
https://www.dnes.bg/stranata/2024/09/24/vsiako-deseto-iaice-u-nas-e-ukrainsko.621190