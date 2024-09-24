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Болгарія закликала Євросоюз заборонити імпорт українських яєць

міноборони,яйця

Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт українських яєць до Болгарії.

Із відповідною вимогою він виступив під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства і рибальства, яке проходило в понеділок у Брюсселі, передає "Європейська правда".

За словами Тахова, вітчизняне виробництво сильно страждає від імпорту свіжих яєць для споживання з України.

За пів року 2024 року він досяг 2 618 тонн, що вп’ятеро перевищує аналогічний показник минулого року. Оголошені імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав він.

Міністр обґрунтував прохання тим, що захисні заходи, вжиті до цього часу на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримувального ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць в Болгарії.

"Кожна країна стежить за нормальним перебігом бізнес-процесів у своїй країні, щоб захистити інтереси своїх сільгоспвиробників", – заявив Тахов.

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Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб знайти перетин, на якому будуть збережені права болгарських виробників.

"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств і порушувати права наших фермерів", – також заявив він.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Автор: 

Болгарія (253) імпорт (2328) квоти (148) яйце (158) Євросоюз (5111)


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Топ коментарі
+25
Хоч трохи яєць Болгарії не завадить
Як і багатьом у ЄС
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24.09.2024 12:41
+16
Дуже сильно страждають.
Аж кукарікати почали!
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24.09.2024 12:41
+12
ну що ж, не дарма наша послиця знає сенс в яйцях...завалила ними Болгарію
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24.09.2024 12:56
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Дуже сильно страждають.
Аж кукарікати почали!
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24.09.2024 12:41 Відповісти
po 17 griven nehočut brati
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24.09.2024 12:49 Відповісти
По 17 то тільки для ЗСУ, болгарам значно дешевше.
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24.09.2024 15:26 Відповісти
Хоч трохи яєць Болгарії не завадить
Як і багатьом у ЄС
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24.09.2024 12:41 Відповісти
А вони - бачите? - відмовляються... Жіночки європеєчки
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24.09.2024 13:20 Відповісти
Тих, що по 17 грн?
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24.09.2024 12:43 Відповісти
Що, зелейобики їм яйці по 17 гривень за штуку впарили?
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24.09.2024 12:44 Відповісти
Хм... У нас торгаші давно б знайшли вихід. Просто підняли б ціни на імпортні яйця. Он навіть колишній міністр оборони їх по 17 грн за штуку умудрився продавати
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24.09.2024 12:45 Відповісти
Можна й заборону на товари з Болгарії накласти..
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24.09.2024 12:47 Відповісти
ņetreba , ce durackaja zateja
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24.09.2024 12:50 Відповісти
Ви ж з Європи, їх порядки знаєте. Поправте, якщо не правий.
Європейці (та американці) питання політики, особистих відносин, відділяють від грошових питань.
В тому плані, що по культурі та політиці можуть взаємодіяти, і одночасно вести якусь там бізнес-торговельну війну.
Американці в цьому плані ще більш радикальні. В особистому житті це може бути добрий дядька-волонтер, душа компанії, але на роботі - машина для штампування (якщо робітник) або вичавлювання (якщо менеджер) грошей. І ці дві ролі - паралельні. Американець на робочому місці й американець на вечірці - це різні люди.
А ми тут звикли змішувати все до купи. Азіатчина.
Тому не варто ображатись. Як кажуть, тільки бізнес, нічого особистого.
Болгарія, попри неоднозначну політичну ситуацію всередині, продовжує допомагати.
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24.09.2024 13:23 Відповісти
kak bi tak i..ņi inogda Vi vse praviļno napisali - ale ce jak kazati "stereotipni ta kraiņii podhodi" tam treba šče vpliv ļudini jak personaļnosti v mix zakinuti
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24.09.2024 13:31 Відповісти
У мене є приклад протистояння України і Румунії за ділянку шельфу Чорного моря біля Зміїного. Рубка в міжнародних судах була спекотна. Ми програли. І що? Пішли далі. Мабуть, єдина сусідня країна, з якою у нас більше не було гучних скандалів. Навіть з малою Молдовою встигли облажатись через одного Чауса. Румунія нам зараз допомагає.
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24.09.2024 13:37 Відповісти
Можна й їх обсяги знизити..он кава Якобс, сиропи, пюре фруктові, кетчупи, соуси.
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24.09.2024 12:57 Відповісти
vi pro snarjadi 152mm ņezabudte
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24.09.2024 12:58 Відповісти
Та с зеленими хрін забудеш.
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24.09.2024 13:05 Відповісти
а які товари ми завозимо з Болгарії? крем для рук і міцелярну воду, настояну на пелюстках рози? Чи заборонити зброю?
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24.09.2024 12:59 Відповісти
Ну може Вам косметичні товари ближче - в мене алергія на масло троянди. А ща завозимо - вище написала.
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24.09.2024 13:04 Відповісти
так мені косметичні ближче, бо є дружина і донька... а оце "кава Якобс, сиропи, пюре фруктові, кетчупи, соуси" навряд чи їде в якомусь значущому обсягу, здебільшого це їде з Польщі
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24.09.2024 14:39 Відповісти
Я зовсім польське не купую..ні їдло, ні косметичні заслби, ні свічки..
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24.09.2024 15:08 Відповісти
Може в нас тоді подешевшає.
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24.09.2024 12:50 Відповісти
добре я купую яйця по 30 грн раніше по 35 -38
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24.09.2024 13:40 Відповісти
ну що ж, не дарма наша послиця знає сенс в яйцях...завалила ними Болгарію
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24.09.2024 12:56 Відповісти
Послиця спєц по мінету,але яйця її не цікавлять,бо навіть такий спец не може заковтнути член разом з яйцями.
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24.09.2024 13:04 Відповісти
Мій товариш колись доставав продавчинь на київському базарі одним питанням, - "чому всі продукти продаються на вєс, і тільки яйця продаються поштучно?"

Відповідь їх завжди смішила, - "бо яйця без члєна вєса нє імєют".
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24.09.2024 13:21 Відповісти
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24.09.2024 13:04 Відповісти
wow
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24.09.2024 13:13 Відповісти
Наша послиця занадто зайнялася болгарськими членами з яйцями ,
що про неї нічогісінько не чути
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24.09.2024 13:18 Відповісти
Мабуть хороший тренінг. Послиця ж отримала що хотіла
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24.09.2024 13:29 Відповісти
Глава Офісу президент https://file.liga.net/persons/ermak-andrey Андрій Єрмак заявив, що призначення амбасадоркою у Болгарії Олесі Ілащук "не до кінця в компетенції" Банкової, та запропонував оцінювати її ефективність за результатами роботи.
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24.09.2024 18:13 Відповісти
На одному сайті написано що 10 яєць коштують в Болгарії 5 доларів. Це навіть дорожче ніж в США.
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24.09.2024 13:09 Відповісти
Ну от не бажають болгарські посадовці щоб їхні споживачі могли купити яйця по нижчій ціні.
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24.09.2024 13:15 Відповісти
1,5 евро, можно проверить на сайтах метро лидл кауфланд https://shop.metro.bg/shop/pv/BTY-X339807/0032/0021/%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9A-%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%9C-180%D0%B1%D1%80
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24.09.2024 13:23 Відповісти
Розумію що це Європа, але Болгарія це не якась Швейцарія.
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24.09.2024 13:11 Відповісти
https://www.rimi.lv/e-veikals/lv/produkti/piena-produkti-un-olas/olas/c/SH-11-6
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24.09.2024 13:14 Відповісти
В Європі яйця дорожче ніж в Болгарії тільки в Швейцарії і Норвегії.
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24.09.2024 13:19 Відповісти
u nas e 10št i po 5.99eur ....no ce take - vsegda možļivo naiti deševļe....na moju dumku tak same i v Bolgarii.
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24.09.2024 13:23 Відповісти
Оце добре наша послиця в Болгарії попрацювала! Мо-ло-дець! Дайте їй орден.
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24.09.2024 13:16 Відповісти
Тут не в посилці справа. Це загалом цілеспрямована політика східноєвропейський країн по недопуску наших товарів на їх ринок, захист вітчизняного виробника. Треба це усвідомити і не плекати ілюзій щодо Євросоюзу. Бо всі ці Болгарії, Польщі, Угорщини, Словакії бояться нашої аграрки як чорт ладану. Так що ніякого вільного ринку не буде, буде жорстке квотування, це в кращому випадку.
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24.09.2024 13:21 Відповісти
нє нада тут ляля!
у нас яйця, по 17 грн за метр!
що, значить дешеві!
відмінні яйця!
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24.09.2024 13:16 Відповісти
Вірю в дипломатичний талант Аліни Гросу! Вона зможе, вона впорається! Впевнений в її "успіху" в США.
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24.09.2024 13:18 Відповісти
для експорту українських яєць до третіх країн повинні були надаватися пільги та субсидії. За його словами, зараз вони знижують ціни на болгарські яйця приблизно на 10%. Причиною цього є те, що у 2011 році використання звичайних клітин у Болгарії було припинено через вищі стандарти добробуту тварин. Проте в Україні такі камери використовують.

Голова Союзу птахівників уточнив, що після виходу на ринок яйця безпечні.

«Тут інше питання - про різний стандарт виробництва. Ми не проти того, щоб українські яйця були на європейському ринку, але нам потрібні обмежувальні заходи», - додав Галабов.

Зараз Болгарія має найнижчу ціну на яйця в усьому ЄС, вона приблизно на 15% нижча, ніж у Німеччині, і на 25% нижча, ніж у Греції.
https://www.dnes.bg/stranata/2024/09/24/vsiako-deseto-iaice-u-nas-e-ukrainsko.621190
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24.09.2024 13:21 Відповісти
якби зарплати українських працівників на яєчних заводах були такими ж як на болгарських, питання було б вирішено
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24.09.2024 14:15 Відповісти

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