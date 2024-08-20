Євросоюз повернув мита на імпорт меду з України
Євросоюз відновив дію мит на український мед, оскільки обсяги його імпорту українського меду до ЄС перевищили ліміт, передбачений рішення про продовження торговельних пільг для Києва.
Про це Єврокомісія оголосила у вівторок, 20 серпня, повідомляє Euractiv.
Тож, із завтрашнього дня український мед підпадатиме під дію тарифних квот, встановлених Угодою про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (DCFTA) від 2016 року.
Ухвалюючи рішення продовжити режим пільгового імпорту для сільськогосподарських товарів з України у червні, ЄС передбачив максимальні обсяги безмитного імпорту для семи "чутливих" продуктів: яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду.
У Єврокомісії повідомили, що імпорт меду досяг встановленого ліміту, викликавши застосування механізму "екстреного гальмування".
Обмеження на імпорт меду на 2024 рік було встановлено в обсязі 44,42 тис. тонн, що відповідає середньому річному імпорту за період з другої половини 2021 року до 2023 року. Але, за даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже перевищує ці обсяги.
"Додатковий імпорт обкладатиметься митами режиму найбільшого сприяння", – йдеться у пресрелізі Єврокомісії.
У відомстві додали, що з 1 січня 2025 року до червня 2025 року на мед буде діяти нова тарифна квота в обсязі 18,51 тис. тонни.
Наразі лише м’ясо птиці та кукурудза залишаються єдиними "чутливими продуктами", які не перевищили встановлені ліміти.
Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.
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Халяви те буде.
(може хоч для місцевого ринку ціна знизиться. хоч, я вже встиг закупитися)
На, поцікався, якщо само таке дебільне.
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Або тут:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814551107490171&set=gm.1757779741425286&idorvanity=947408549129080&__cft__[0]=AZXctjKvV8DFp6sBQHB4a2dVuD7lEKiqfT9XHIrIey1oJj9O2KI0e-BGmMkn4WwWub7I33Fybgj2RGzSPyXPISZ8LnMjpb0fD-6MqDHs3Ro7dNccy4tLQfeY1l1b5kG1W91I3k6JzqZzkSJzjCq0GkzVMN1hPxp9TyXFlnOAS60zm-YVzuutU6K1oAyQypBUHRoUBQE0ueJ7T75YsziiI9BX&__tn__=EH-R
Посередники-спекулянти ХОЧУТЬ купити мед по 47 грн, причому це сама нижня планка для самого відстойного збіру.
І не факт, що куплять.
Де реальні ПРОПОЗИЦІЇ на 42-45 грн?
Дешевше воно хоче... Торішні закупівельні ціни, без мита (!), взагалі доходили до 35-37. Цього сезону збір впав, середня ціна чуть піднялась, до тих самих 45, подекуди і 50, але не вище!
Найпопулярніше оголошення від початку цьогорічного сезону на форумах пасічників - продам пасіку. Люди масово відмовляються від такого "бізнесу". Масово!
Так що готуйся до китайського, він реально дешевий...
А дурні, що продають перекупам по 35 - то "хто їм дохтор"?
НЕ ПРОДАВАЙТЕ!
В Італії, наприклад, літр нашого меду 12-15 евриків... А наші бариги по 1 евро його закупляють.
Так що готуйся до китайського...
Я по 70 - "обкрадаю" та менше собівартості?
А перекупи по 45 - "ощасливлюють" та все гарно?
А "пасіка на 100 вуликів" могла би сама продавати за кордон без перекупів.
Чи то якісь "генії-небомешканці"?
Тільки не надо цього "там... тільки ей..."
Де "там"? Кому "ей"?
"Волохата лапа" що накрила ВЕСЬ ЕС?
А можна і НЕ в ЕС, а, наприклад, у Британію, Норвегію, ...
Все прекрасно можно продати!
І про "китайській дешевий мед" не гоніте - якісний липовий та гречишний залюбки куплять дорожче китайського - там теж НЕ всі лохи і розуміють ЩО і чому дорожче можна купувати.