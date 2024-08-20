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Новини
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Євросоюз повернув мита на імпорт меду з України

мед

Євросоюз відновив дію мит на український мед, оскільки обсяги його імпорту українського меду до ЄС перевищили ліміт, передбачений рішення про продовження торговельних пільг для Києва.

Про це Єврокомісія оголосила у вівторок, 20 серпня, повідомляє Euractiv.

Тож, із завтрашнього дня український мед підпадатиме під дію тарифних квот, встановлених Угодою про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (DCFTA) від 2016 року.

Ухвалюючи рішення продовжити режим пільгового імпорту для сільськогосподарських товарів з України у червні, ЄС передбачив максимальні обсяги безмитного імпорту для семи "чутливих" продуктів: яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду.

У Єврокомісії повідомили, що імпорт меду досяг встановленого ліміту, викликавши застосування механізму "екстреного гальмування".

Обмеження на імпорт меду на 2024 рік було встановлено в обсязі 44,42 тис. тонн, що відповідає середньому річному імпорту за період з другої половини 2021 року до 2023 року. Але, за даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже перевищує ці обсяги.

"Додатковий імпорт обкладатиметься митами режиму найбільшого сприяння", – йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

У відомстві додали, що з 1 січня 2025 року до червня 2025 року на мед буде діяти нова тарифна квота в обсязі 18,51 тис. тонни.

Наразі лише м’ясо птиці та кукурудза залишаються єдиними "чутливими продуктами", які не перевищили встановлені ліміти.

Читайте також: Україна посіла 4 місце серед світових експортерів меду. Найбільше купує Євросоюз

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Автор: 

Єврокомісія (1085) квоти (148) мито (792) експорт (3826) мед (13)


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Топ коментарі
+5
Дякуємо, а українцям у відповідь зробити гуманітарний коридор для орди в Європу?
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20.08.2024 18:07
+2
Для місцевого ринку знизиться? То, коли мед по ціні цукру то для тебе дорого? Закупівельні ціни 42-45 грн. за кг. Ну нічого, на наступний рік будеш жерти китайський, він, напевно дешевший. Якщо, звичайно, зможеш їсти ту гидоту.
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20.08.2024 18:30
+1
Посилання давай, де мед по 45 грн можна купити, або ПНХ!
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20.08.2024 18:38
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Дякуємо, а українцям у відповідь зробити гуманітарний коридор для орди в Європу?
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20.08.2024 18:07 Відповісти
Ну а що ви бажали?
Халяви те буде.
(може хоч для місцевого ринку ціна знизиться. хоч, я вже встиг закупитися)
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20.08.2024 18:20 Відповісти
Для місцевого ринку знизиться? То, коли мед по ціні цукру то для тебе дорого? Закупівельні ціни 42-45 грн. за кг. Ну нічого, на наступний рік будеш жерти китайський, він, напевно дешевший. Якщо, звичайно, зможеш їсти ту гидоту.
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20.08.2024 18:30 Відповісти
Посилання давай, де мед по 45 грн можна купити, або ПНХ!
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20.08.2024 18:38 Відповісти
Бидлото, а ти чого хамиш?
На, поцікався, якщо само таке дебільне.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=473831415571369&set=gm.1712222126190173&idorvanity=245191232893277&__cft__[0]=************************************-ROTc2ntZmmM8rTXexIbe4Q-BHB_j4v-TVsAEt3t_PILdhslc2ET0-KIOMWEU358bxpT_k-grqlnl0NLkNUfRuSq4FgUMdeZ7RlfkqKuMTMb9sclCwQW79J15kooisMzDzqatL1liIZnM4Kfgxi3SQfnFT6TY8XXLzFZp2Zc_FaoYuNXkv5Z&__tn__=EH-R
Або тут:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814551107490171&set=gm.1757779741425286&idorvanity=947408549129080&__cft__[0]=AZXctjKvV8DFp6sBQHB4a2dVuD7lEKiqfT9XHIrIey1oJj9O2KI0e-BGmMkn4WwWub7I33Fybgj2RGzSPyXPISZ8LnMjpb0fD-6MqDHs3Ro7dNccy4tLQfeY1l1b5kG1W91I3k6JzqZzkSJzjCq0GkzVMN1hPxp9TyXFlnOAS60zm-YVzuutU6K1oAyQypBUHRoUBQE0ueJ7T75YsziiI9BX&__tn__=EH-R
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20.08.2024 18:52 Відповісти
Ну і?
Посередники-спекулянти ХОЧУТЬ купити мед по 47 грн, причому це сама нижня планка для самого відстойного збіру.
І не факт, що куплять.
Де реальні ПРОПОЗИЦІЇ на 42-45 грн?
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20.08.2024 19:02 Відповісти
Шукай сам, то не складно, якщо то для тебе спекулянти. Пошукай, може й знайдеш і вищі ціни...
Дешевше воно хоче... Торішні закупівельні ціни, без мита (!), взагалі доходили до 35-37. Цього сезону збір впав, середня ціна чуть піднялась, до тих самих 45, подекуди і 50, але не вище!
Найпопулярніше оголошення від початку цьогорічного сезону на форумах пасічників - продам пасіку. Люди масово відмовляються від такого "бізнесу". Масово!
Так що готуйся до китайського, він реально дешевий...
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20.08.2024 19:16 Відповісти
Я прямо у пасічника купую по 70-100 грн і всі щасливі.
А дурні, що продають перекупам по 35 - то "хто їм дохтор"?
НЕ ПРОДАВАЙТЕ!
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20.08.2024 19:21 Відповісти
Скільки ти в нього купляєш? 5, 10 кг? І все? При тому, що по 70 то взагалі мізер, ти його просто обкрадаєш. То на сьогодні нижче собівартості. А якщо в людей тонна, дві, п`ять? Коли пасіка кілька сотень вуликів, коли працює кілька десятків людей, а тут сезон не вдався - дощі або, спека? А якщо ще й бджіл якесь падло потравило або хвороба кинулась?...
В Італії, наприклад, літр нашого меду 12-15 евриків... А наші бариги по 1 евро його закупляють.
Так що готуйся до китайського...
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20.08.2024 19:28 Відповісти
Ти в решті-решт визначся:
Я по 70 - "обкрадаю" та менше собівартості?
А перекупи по 45 - "ощасливлюють" та все гарно?
А "пасіка на 100 вуликів" могла би сама продавати за кордон без перекупів.
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20.08.2024 19:53 Відповісти
Аха, счаз, попробуй продать.
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20.08.2024 20:47 Відповісти
Ну, 50+ тисяч тон щороку хто-то же примудряються експортувати?
Чи то якісь "генії-небомешканці"?
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20.08.2024 20:59 Відповісти
Там лежит "волохата" лапа, продать можешь только ей, по её цене.
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20.08.2024 21:12 Відповісти
Ой-ой!
Тільки не надо цього "там... тільки ей..."
Де "там"? Кому "ей"?
"Волохата лапа" що накрила ВЕСЬ ЕС?
А можна і НЕ в ЕС, а, наприклад, у Британію, Норвегію, ...
Все прекрасно можно продати!
І про "китайській дешевий мед" не гоніте - якісний липовий та гречишний залюбки куплять дорожче китайського - там теж НЕ всі лохи і розуміють ЩО і чому дорожче можна купувати.
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20.08.2024 21:26 Відповісти
Ладно, грузите апельсины бочками, на экспорт...
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20.08.2024 22:52 Відповісти
Нехай мито платять бджоли.
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20.08.2024 18:53 Відповісти

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