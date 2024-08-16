Україна посіла 4 місце серед світових експортерів меду. Найбільше купує Євросоюз

За перші три місяці 2024 року експорт меду з України перевищив 23 тис. тонн, що в грошовому еквіваленті становить $44 млн. Найбільший попит незмінно спостерігається в країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Польщі та Франції, на які наразі припадає майже половина валютної виручки.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

В УКАБ зауважили, що в 2012 році Україна експортувала понад 10 тис. тонн меду, то за результатами 2023 року ці показники вп'ятеро більші.

Як зазначається, вже декілька років поспіль Україна тримається в п'ятірці потужних експортерів меду. Так, за підсумками минулого року Україна в експорті меду займає 4 місце серед традиційних світових лідерів.

П'ятірка лідерів виглядає так:

Китай (152,6 тис. тонн),

Індія (98,7 тис. тонн),

Аргентина (68,9 тис. тонн),

Україна (55,4 тис. тонн),

Бразилія (28,5 тис. тонн).

Основний ринок збуту українського меду – Європейський Союз – у вартісному еквіваленті в 2023 році приніс $112 млн (92% від загальних обсягів).

Найбільші обсяги продажів було здійснено до: Німеччини (14,1 тис. тонн), Польщі (8,8 тис. тонн), Франції (5,9 тис. тонн), Іспанії (3,3 тис. тонн), Італії (3,2 тис. тонн), Греції (2,8 тис. тонн) та Румунії (2,6 тис. тонн).

Таким чином Україна займає вже третій рік поспіль друге місце після Китаю серед експортерів меду до країн ЄС (з результатом 52 тис. тонн за 2023 рік).

Український мед був присутній також на інших ринках, а саме в: США, Туреччині, Великій Британії, Японії, Швейцарії, Канаді, Катарі, Йорданії.

У середині липня повідомлялося, що Європейський Союз може повернути мита на українські мед, кукурудзу й курятину, адже наша країна наближається до граничних лімітів імпорту цих продуктів.

У травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.