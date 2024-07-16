ЄС може повернути мита на українські мед, курятину та кукурудзу

Європейський Союз може повернути мита на українські мед, кукурудзу й курятину, адже наша країна наближається до граничних лімітів імпорту цих продуктів.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з сільського господарства й рибальства заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, передає liga.net.

Загалом, за його словами, країни країни ЄС "висловили позитивні думки про нові автономні заходи торгівлі та про запобіжні захисні заходи, що були запроваджені".

"Це була ініціатива єврокомісара з сільського господарства – представити ці ліміти на імпорт, і вони працюють. Вони були активовані для трьох продуктів – для цукру, яєць і вівса", – нагадав Войцеховський.

Водночас ЄС спостерігає за ситуацією щодо інших чутливих продуктів, додав він.

"Найближчим є мед, експорт якого сягнув вже 89% від лімітів, кукурудза – 67% та курятина – 59%", – уточнив єврокомісар.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.