ЄС повернув мита на українські яйця та цукор

Європейський Союз з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо українських яєць та цукру.

Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії, передає Європейська правда.

Минулого тижня в українському уряді заперечували відповідні плани ЄС, але з 2 липня Євросоюз відновив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.

Раніше ЄС повернув мита на український овес через перевищення встановлених квот. Тарифи у розмірі 89 євро за тонну триватимуть до червня 2025 року.

Захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022-му та 2023 роках.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.