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Новини
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ЄС повернув мита на українські яйця та цукор

яйця

Європейський Союз з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо українських яєць та цукру.

Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії, передає Європейська правда.

Минулого тижня в українському уряді заперечували відповідні плани ЄС, але з 2 липня Євросоюз відновив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.

Раніше ЄС повернув мита на український овес через перевищення встановлених квот. Тарифи у розмірі 89 євро за тонну триватимуть до червня 2025 року.

Захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022-му та 2023 роках.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Автор: 

квоти (153) мито (838) цукор (271) яйце (159) Євросоюз (5193)


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Топ коментарі
+6
Значить,Кулеба Пес дун? За що він отримує зарплату?
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02.07.2024 12:00 Відповісти
+5
Старі люди кажуть, що десь далеко ще є загадкова Жмеринка
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02.07.2024 11:57 Відповісти
+3
Ждём потужного ответа от нашего Военного Вождя.

Неужели он не решит эту мелкую проблему ... вон сколько глав стран Европы он собрал на швейцарском перформанс "самит мира"!

А які потужні "безпекові угоди" наш Сонцесяйний напідписував з європейськими країнами!
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02.07.2024 11:32 Відповісти
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Ждём потужного ответа от нашего Военного Вождя.

Неужели он не решит эту мелкую проблему ... вон сколько глав стран Европы он собрал на швейцарском перформанс "самит мира"!

А які потужні "безпекові угоди" наш Сонцесяйний напідписував з європейськими країнами!
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02.07.2024 11:32 Відповісти
Кароче нас дуже чекають в ЄС ...
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02.07.2024 11:39 Відповісти
Там не ждут, тут не выпускают. Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
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02.07.2024 11:55 Відповісти
Старі люди кажуть, що десь далеко ще є загадкова Жмеринка
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02.07.2024 11:57 Відповісти
Так, легендарний центр східної Атлантиди - ворота до Вальгалли
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02.07.2024 12:22 Відповісти
І Томашпіль!
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02.07.2024 13:18 Відповісти
Вони чудово дають собі раду з яйцями та всім іншим. Навіть саудити, навчилися вирощувати городину в пустелі, в таких обсягах, що експортують. Так що нікому не потрібніні ми, ні наші родючі землі. Крім рашистів, на жаль
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02.07.2024 13:23 Відповісти
Потихеньку Володя Херпіду Нетряпкович Тойщоневтік закриває вікно до ЄС. Хто хоче мати справу із шахраями і баригами?
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02.07.2024 11:41 Відповісти
Нарешті цукор та яєчки подешевшають в Україні.
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02.07.2024 11:43 Відповісти
Та дивись😆
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02.07.2024 11:52 Відповісти
Пояснюю ази бізнесу для наївних.Вигідніше,простіше і краще згноїти чи знищити частину товару,але ціну і попит утримати на старому рівні...
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02.07.2024 13:33 Відповісти
Так в нас же типу ринкова економіка? Вільний ринок, конкуренція, антимонопольний комітет і усе таке.....
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02.07.2024 13:41 Відповісти
Значить,Кулеба Пес дун? За що він отримує зарплату?
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02.07.2024 12:00 Відповісти
..то он чого яйця у супермаркеті (вчора взяв) більш ніж на гривню здешевшали..
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02.07.2024 12:26 Відповісти
FT дізналося про плани ЄС повернути мита на українські яйця та цукор. В уряді - заперечують Джерело: https://biz.censor.net/n3496867
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02.07.2024 12:59 Відповісти
Ну і добре, ціни для нас знизяться.
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02.07.2024 13:08 Відповісти
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02.07.2024 13:28 Відповісти
Овес и яйца нужно кушать самим. А сахар и птиц этих гормональных отдавайте за сколько дадут.
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03.07.2024 01:25 Відповісти

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