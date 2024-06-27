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Новини
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FT дізналося про плани ЄС повернути мита на українські яйця та цукор. В уряді – заперечують (оновлено)

міноборони,яйця

Європейський союз з 28 червня планує знову запровадити мита на імпорт українського цукру та яєць, використовуючи захисний механізм на випадок перевищення квот.

Про це  пише видання Financial Times із посиланням на джерела, передає Forbes.

Співрозмовники видання стверджують, що рішення щодо яєць та цукру має бути ухвалене у пʼятницю.

Своєю чергою віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина цю інформацію заперечує.

За її словами, уряд перевірив інформацію ЗМІ про те, що ЄС має плани вже ближчими днями задіяти механізм захисних мит щодо нових українських товарів, і вона не підтвердилася.

"Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", – заявила Стефанішина у коментарі "Європейській правді" у Брюсселі.

Раніше ЄС повернув мита на український овес через перевищення встановлених квот. Тарифи у розмірі 89 євро за тонну триватимуть до червня 2025 року.

Захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022-му та 2023 роках.

Зокрема, овес досягнув цього рівня – з 1 січня було імпортовано понад 6440 тонн. За словами джерел, аналогічна ситуаціясталася з яйцями та цукром.

Зазначається, що тарифи будуть оголошені у пʼятницю і становитимуть 419 євро за тонну білого цукру та 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив FT, що мита відповідають чинній угоді, але уряд веде переговори з Брюсселем про їх покращення.

"Мета полягає в тому, щоб усунути всі двосторонні перешкоди, які не відповідають угоді", – сказав він.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Автор: 

квоти (152) мито (833) цукор (271) яйце (159) Євросоюз (5179)


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Топ коментарі
+2
А ВОНО нам пару днів тому гундосило про величезну перемогу України - початок перемовин про вступ до ЄС . Ну-ну ...

Єрмак, припиняй розбавляти порошок!
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27.06.2024 11:39
+2
отака буденність "великої аграрної держави", яку завзято будували всі величні й не дуже "лідори", починаючи із рустикального бджоляра... яйка, млєко й шрот - усі досягнення все ще немаленької країни клінічних довбойобів, які бездарно, під тупий акомпанемент "танців з зірками" та їб...чих кварталів, прої...али власну непогану авіайціну та ракетну галузі...
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27.06.2024 14:21
+1
Може нарешті в Україні подешевшають, чи "ето другоє"?
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27.06.2024 11:27
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Яйца если что по 17, но с текущим темпом инфляции может стоить и дороже
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27.06.2024 10:49 Відповісти
Виявляється, що по 17 грн/дес - це гарна ціна. Може хто знає, де закупитися? Звісно по 17 грн/кг було би ще краще.
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27.06.2024 11:31 Відповісти
Спроси у резника)))
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27.06.2024 17:34 Відповісти
Партнери, мало не забула.
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27.06.2024 11:07 Відповісти
Під час сексу теж завжди начебто рівні партнери. Але раком хтось має одного
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27.06.2024 17:23 Відповісти
Може нарешті в Україні подешевшають, чи "ето другоє"?
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27.06.2024 11:27 Відповісти
Поки при владі зелена мерзота, будуть "по 17".
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27.06.2024 13:54 Відповісти
Угу. - Тато, ти будеш менше пити?
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27.06.2024 17:22 Відповісти
А ВОНО нам пару днів тому гундосило про величезну перемогу України - початок перемовин про вступ до ЄС . Ну-ну ...

Єрмак, припиняй розбавляти порошок!
показати весь коментар
27.06.2024 11:39 Відповісти
Навіть з європейським митом їм не переплюнути українських унікумів - яйця по 17 за штуку, а тим більше скумбрія по 8 за кілограм.
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27.06.2024 12:47 Відповісти
Мають вводитися автоматичні дзеркальні квоти на польську агропродукцію.
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27.06.2024 12:55 Відповісти
Чому лише на польську?
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27.06.2024 13:55 Відповісти
Через великий відсоток демпінгової експансії дотаційних польських товарів з порушенням конкуренції у царині, яку з надлишком закриває українське виробництво.
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27.06.2024 15:44 Відповісти
То це наші ціни упадуть? Чи поляки знову все заблокують? Ми ж насеремо обов"язково!
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27.06.2024 13:56 Відповісти
отака буденність "великої аграрної держави", яку завзято будували всі величні й не дуже "лідори", починаючи із рустикального бджоляра... яйка, млєко й шрот - усі досягнення все ще немаленької країни клінічних довбойобів, які бездарно, під тупий акомпанемент "танців з зірками" та їб...чих кварталів, прої...али власну непогану авіайціну та ракетну галузі...
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27.06.2024 14:21 Відповісти
За кого голосував починачи з 1991 року?
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27.06.2024 17:12 Відповісти
Они все задним умом сильны.
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27.06.2024 17:42 Відповісти
за такого ж дибіла з ім'ям, як у тебе, 2010 року не голосував..
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27.06.2024 17:58 Відповісти
А зерно, олія, курятина, молочна продукція ? Відразу НА ВСЕ. Щоб знали друзів.
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27.06.2024 17:42 Відповісти

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