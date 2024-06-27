FT дізналося про плани ЄС повернути мита на українські яйця та цукор. В уряді – заперечують (оновлено)

Європейський союз з 28 червня планує знову запровадити мита на імпорт українського цукру та яєць, використовуючи захисний механізм на випадок перевищення квот.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела, передає Forbes.

Співрозмовники видання стверджують, що рішення щодо яєць та цукру має бути ухвалене у пʼятницю.

Своєю чергою віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина цю інформацію заперечує.

За її словами, уряд перевірив інформацію ЗМІ про те, що ЄС має плани вже ближчими днями задіяти механізм захисних мит щодо нових українських товарів, і вона не підтвердилася.

"Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", – заявила Стефанішина у коментарі "Європейській правді" у Брюсселі.

Раніше ЄС повернув мита на український овес через перевищення встановлених квот. Тарифи у розмірі 89 євро за тонну триватимуть до червня 2025 року.

Захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022-му та 2023 роках.

Зокрема, овес досягнув цього рівня – з 1 січня було імпортовано понад 6440 тонн. За словами джерел, аналогічна ситуаціясталася з яйцями та цукром.

Зазначається, що тарифи будуть оголошені у пʼятницю і становитимуть 419 євро за тонну білого цукру та 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив FT, що мита відповідають чинній угоді, але уряд веде переговори з Брюсселем про їх покращення.

"Мета полягає в тому, щоб усунути всі двосторонні перешкоди, які не відповідають угоді", – сказав він.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.