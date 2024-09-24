Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ

Кабінет Міністрів схвалив оновлений проєкт Листа про наміри уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проект Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 24 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику містять заходи та умови, які реалізували та планують реалізувати і дотримуватись уряд України та НБУ протягом чотирирічного періоду дії Програми Механізму розширеного фінансування 2023-2027 років, а також плани щодо подальших заходів для впровадження структурних реформ, зокрема, в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права та боротьбу з корупцією", – уточнив Мельничук.

Читайте також: МВФ вимагатиме додаткового підвищення податків, якщо доходи бюджету відставатимуть від плану, – Железняк

Як повідомлялося, 11 вересня Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). За результатами кожного перегляду програми Кабмін затверджує оновлений Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику, які містять зобов'язання України перед МВФ. Після затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ Україна отримає черговий транш у $1,1 млрд.

Керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей за підумками роботи Місії наголосив, що українська влада має вживати заходів для закриття існуючих можливостей для ухилення від сплати податків і боротьби з тіньовою економікою відповідно до Національної стратегії доходів (НСР).

Серед короткострокових пріоритетів він назвав реформу Митниці, створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати, проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро, а також відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго".

Що відомо про програму співпраці України з МВФ?

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.