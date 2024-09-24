Кабмін спростив зведення і ремонт будівель для Збройних сил і СБУ

Кабінет міністрів спростив будівництво і ремонт казарм, військових аеродромів, баз, складів на території військових містечок та установ СБУ.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 24 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідні зміни уряд вніс до Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

"Поширено дію Переліку на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт обʼєктів казармено-житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків), військових аеродромів, арсеналів, баз та складів, комунальних споруд, інженерних мереж, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обʼєктів з незначними (CC1) та середніми (СС2) наслідками i які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ та організацій СБУ", – написав Мельничук.

Крім того, Кабмін поширив дію Переліку на роботи, пов’язані з реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом, новим будівництвом обʼєктів СБУ, закупівля яких становить державну таємницю.

Він уточнив, що відповідні зміни діятимуть на період дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє спростити процедуру зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України та інших законних військових формувань.

Головне експертне управління Верховної Ради зазначало, що ухвалення цього закону "на практиці призведе до можливості необмеженої зміни цільового призначення відповідних земель лише в силу віднесення відповідних земельних ділянок до земель оборони". Це створює ризик зменшення кількості особливоохоронюваних земель.