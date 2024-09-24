У Росії запустять "православний месенджер"

Фонд "Іннотех XXI", який займається реставрацією храмів, планує випустити на російський ринок "православний месенджер" "Зосима".

Про це повідомив президент фонду Олексій Агапов, пише The Moscow Times із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

За його словами, месенджер буде доступний для завантаження на основних мобільних платформах.



"Для проєкту "Спаси та сохрани" зробили спеціальний месенджер, типу WhatsApp, називається "Зосима" – на честь святого. Наші партнери його рік писали, запускаємо у листопаді 2024 року. Це буде "православний месенджер", – повідомив Агапов.



Зазначається, що спочатку месенджер створювали як базу для обміну інформацією про храми, щоб розвивати проєкт "Спаси та сохрани". Наприклад, там можна створити сторінку храму, збирати пожертвування, обмінюватися повідомленнями.

Встановити месенджер зможуть усі, оскільки він буде доступний для завантаження на основних мобільних платформах, зазначив Агапов.

Як повідомлялося, російським чиновникам прийшло доручення видалити службове листування у месенджері Telegram.