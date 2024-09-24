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У Києві готуються розпочати опалювальний сезон із 15 жовтня. Точна дата залежатиме від погоди

опалення

Комунальні підприємства столиці готуються розпочати опалювальний сезон орієнтовно з 15 жовтня.

Рішення про точну дату початку опалювального сезону прийматиметься з урахуванням середньодобової температури повітря, повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Так, відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

У КМДА нагадали, що будівлі підключатимуть до системи теплопостачання за технологічним графіком. Спочатку опалення вмикатимуть у закладах соціальної сфери столиці за заявками їхніх керівників – у школах, дитсадках, лікарнях тощо. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла.

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Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, також можуть підключити раніше до опалення за заявками управителів будинків.

"Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним", – додали у КМДА.

Як повідомлялося, минулий опалювальний сезон у Києві завершили 28 березня, враховуючи потепління. Розпочали його 16 жовтня 2023 року.

Автор: 

КМДА (863) Київ (4686) опалення (564) опалювальний сезон (1153)


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Как только начнется отопительный сезон сразу вернутся отключения.
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24.09.2024 19:05 Відповісти
Може не треба з 15 жовтня? Навіть під час совка дуже часто опалення вмикали наприклад 7 грудня. Я розумію бажання урвати з населення по максимуму, але на 10 році війни з населення уривати вже нема чого, окрім аналізів.
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25.09.2024 14:18 Відповісти

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