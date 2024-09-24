У Києві готуються розпочати опалювальний сезон із 15 жовтня. Точна дата залежатиме від погоди

Комунальні підприємства столиці готуються розпочати опалювальний сезон орієнтовно з 15 жовтня.

Рішення про точну дату початку опалювального сезону прийматиметься з урахуванням середньодобової температури повітря, повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Так, відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

У КМДА нагадали, що будівлі підключатимуть до системи теплопостачання за технологічним графіком. Спочатку опалення вмикатимуть у закладах соціальної сфери столиці за заявками їхніх керівників – у школах, дитсадках, лікарнях тощо. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла.

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Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, також можуть підключити раніше до опалення за заявками управителів будинків.

"Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним", – додали у КМДА.

Як повідомлялося, минулий опалювальний сезон у Києві завершили 28 березня, враховуючи потепління. Розпочали його 16 жовтня 2023 року.