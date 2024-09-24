ЄІБ виділив Києву кредит на 50 мільйонів євро для заміни російських вагонів метро

Європейський інвестиційний банк та Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро. Інвестиція допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин і забезпечить більш стійкий та надійний транспорт у столиці.

Про це йдеться в повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

"До війни (повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, – ред) майже 80% рухомого складу київського метрополітену було російського виробництва, тому припинення цієї залежності – нагальне стратегічне завдання. Понад 60% парку вже перевищило свій термін експлуатації, і нове фінансування дасть змогу замінити застарілі вагони на сучасні, енергоефективні альтернативи від місцевих або міжнародних постачальників", – сказано в повідомленні.

Окрім того, це відповідає Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Національній транспортній стратегії України до 2030 року, які спрямовані на створення більш стійкої та надійної системи громадського транспорту.

50 млн євро, наданих за підтримки Фонду ЄІБ – EU for Ukraine Fund, – є першою частиною кредиту на загальну суму 200 млн євро, наданого банком.

Ця початкова сума спрямована виключно на придбання нових вагонів метро для Києва.

Решта 150 млн євро буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування, також профінансованого ЄІБ, яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з можливістю модернізації частини наявного парку вагонів метро.

Загальне фінансування дасть змогу КП "Київський метрополітен" оновити чи замінити 120-160 вагонів, що покращить транспортну інфраструктуру міста.

Від початку 2022 року ЄІБ надав негайну допомогу Україні, виділивши понад 2 млрд євро на терміновий ремонт критичної інфраструктури.

Про Фонд

Фонд ЄІБ EU for Ukraine Fund (EU4U) був заснований у 2023 році в межах ширшої ініціативи банку EU for Ukraine Initiative. Метою фонду є прискорення підтримки від EIB Global для найтерміновіших інфраструктурних потреб України та допомога в стабілізації економіки країни.

Фонд підтримує важливі проєкти з відновлення та реконструкції, що охоплюють як державний, так і приватний сектори, а також покращує доступ до фінансування для підприємців в Україні.

На сьогодні загальна сума зобов’язань до фонду, заявлених державами-членами ЄС, перевищує 420 млн євро.

Як повідомлялося, наприкінці липня Європейський інвестиційний банк вирішив збільшити обсяг фінансування проєкту "Київський міський електротранспорт" зі 100 млн євро до 300 млн євро.