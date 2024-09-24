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У середу відключень світла не буде, – "Укренерго"

електроенергія,світло,відключення

Завтра, 25 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію з 16:00 до 22:00. За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00", – сказано в повідомленні.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Автор: 

електроенергія (4246) Укренерго (1999) відключення світла (600)


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24.09.2024 19:12 Відповісти

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