У середу відключень світла не буде, – "Укренерго"
Завтра, 25 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію з 16:00 до 22:00. За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00", – сказано в повідомленні.
Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.
До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.
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Vi Wa
показати весь коментар24.09.2024 19:12 Відповісти Мені подобається 0
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