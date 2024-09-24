Україна піднялася на 20 місце в світовому рейтингу виробників сталі. ІНФОГРАФІКА

Світова виплавка сталі в січні-серпні 2024 року становила 1,25 млрд тонн, що на 1,54% нижче показника січня-серпня минулого року (1,27 млрд тонн).

Про це повідомляє об'єднання "Укрметалургпром" із посиланням на дані Worldsteel.

Україна за цей період піднялася з 21 на 20 місце серед 71 країни-виробника сталі (5,27 млн тонн, або 130,79% відносно січня-серпня 2023 року).

Лідером рейтингу є Китай, який виплавив 691,41 млн тонн сталі, що на 3,30% нижче за показник аналогічного періоду 2023 року. (715,01 млн тоее). Частка Китаю в світовому виробництві сталі становить 55,3%.

За вісім місяців цього року металургійними підприємствами країн світу вироблено також 937,28 млн тонн чавуну, що на 2,28% нижче за показник січня-серпня минулого року (959,17 млн тонн).

Перше місце тут також посідає Китай, металурги якого за зазаначений період виплавили 577,70 млн тонн чавуну, що на 4,3% нижче показника січня-серпня 2023 року (603,66 млн тонн). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за вісім місяців 2024 року становить 61,6%.

Україна залишається на 13 позиції серед 40 країн-виробників чавуну (4,73 млн тонн, або 121,11% відносно січня-серпня 2023 року).

Як повідомлялося, українські металургійні підприємства за підсумками першого півріччя 2024 року збільшили виробництво сталі на 37% – до 3,87 млн тонн. Виробництво чавуну за цей період зросло на 22,3% – до 3,47 млн тонн, а прокату – на 32,2% (до 3,14 млн тонн).