Мін’юст США готує позов проти Visa зі звинуваченням в антиконкурентній поведінці

Міністерство юстиції США готує антимонопольний позов проти компанії Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці.

Про це пише Financial Times, передає LIGA.net.

Як зазначається, такий крок є результатом багаторічного розслідування Міністерства юстиції США щодо бізнес-практик Visa.

2021 року Visa в офіційному звіті зазначила, що антимонопольне управління Міністерства юстиції США звернулося за інформацією про можливі порушення антимонопольного законодавства, яке забороняє антиконкурентні угоди та монополістичну поведінку.

Розслідування зосередилося на бізнесі дебетових карток Visa в США, а також на конкуренції з іншими платіжними системами.

Минулого року Visa повідомила, що федеральні прокурори запросили додаткові документи в рамках цього розслідування.

Компанія зазначила, що співпрацює з американським Міністерством юстиції та запевнила, що її "практики у сфері дебетових карток у США відповідають чинному законодавству".

Наразі неясно, чи стануть об'єктом уваги Міністерства юстиції ті сфери діяльності, які Visa раніше розкривала.

Антимонопольні органи також зосередилися на конкурентних компаніях Visa. Минулого року Mastercard уклала угоду з Федеральною торговою комісією США для врегулювання звинувачень у тому, що вона незаконно змушувала продавців використовувати свою платіжну мережу для обробки дебетових платежів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США та генеральні прокурори 16 штатів подали позов проти Apple Inc., звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.