Уряд спростив процедуру призначення одноразової допомоги у разі загибелі чи інвалідності військовослужбоців
Кабінет Міністрів спрощує процедуру призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Відповідну постанову № 1090 уряд ухвалив 24 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства ветеранів.
Зазначається, що раніше рішення про призначення одноразової грошової допомоги приймалися міжвідомчою комісією, а кошти виплачувалися органами соціального захисту населення.
Відтепер Мінветеранів ухвалюватиме рішення про призначення одноразової грошової допомоги та проводити її виплату шляхом зарахування коштів на банківський рахунок отримувача.
"Такі зміни дуже важливі і потрібні, вони відповідають вимогам сьогодення. Мінветеранів продовжує працювати над усуненням бюрократичних процедур, осучасненням послуг і сервісів для наших ветеранів та їхніх рідних", – зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
Зокрема, нова процедура дозволить прискорити строки проведення виплат. Для призначення допомоги особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сім’ї загиблого (померлого) захисника відповідні заяву та документи можуть подати безпосередньо Мінветеранів, зокрема, засобами поштового зв’язку, або через Центри надання адміністративних послуг незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання.
Як повідомлялося, 18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн. Із цих коштів 274,4 млрд грн підуть на виплати нашим захисникам та їх сім'ям.
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