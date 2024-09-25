Середня зарплата держслужбовців у серпні – 56 тисяч гривень. Де отримують найбільше?

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у серпні 2024 року зменшилася до 55,8 тис. грн, порівняно з 58,5 тис. грн у липні. Водночас ще в січні середня зарплата чиновників становила 38 тис. грн. Середній посадовий оклад становить 22,6 тис. грн.

Про це свідчать оновлені дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за серпень 2024 року.

Зазначається, до структури загальної суми заробітної плати входять різні виплати, зокрема при наданні відпусток. Це може створювати певні відхилення рівня виплат місяць до місяця.

Найбільші зарплати отримують у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 111,9 тис. грн.

Трохи менші зарплати в Антимонопольному комітеті. Там, середня заробітна плата становить 97 тис. грн.

Трійцю лідерів замикає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, де в середньому платять 79,7 тис. грн. Слідом йде Комітет з Національної премії України іменіі Бориса Патона з середніми зарплатами у 79,6 тис. грн.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Також з 1 січня уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.