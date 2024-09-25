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Новини
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Середня зарплата держслужбовців у серпні – 56 тисяч гривень. Де отримують найбільше?

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Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у серпні 2024 року зменшилася до 55,8 тис. грн, порівняно з 58,5 тис. грн у липні. Водночас ще в січні середня зарплата чиновників становила 38 тис. грн. Середній посадовий оклад становить 22,6 тис. грн.

Про це свідчать оновлені дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за серпень 2024 року.

Зазначається, до структури загальної суми заробітної плати входять різні виплати, зокрема при наданні відпусток. Це може створювати певні відхилення рівня виплат місяць до місяця.

Середні зарплати держпосадовців у серпні

Найбільші зарплати отримують у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 111,9 тис. грн.

Трохи менші зарплати в Антимонопольному комітеті. Там, середня заробітна плата становить 97 тис. грн.

Трійцю лідерів замикає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, де в середньому платять 79,7 тис. грн. Слідом йде Комітет з Національної премії України іменіі Бориса Патона з середніми зарплатами у 79,6 тис. грн.

Середні зарплати держпосадовців у серпні

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Також з 1 січня уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.

Автор: 

Мінфін (2936) чиновник (87) зарплата (1125)


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Топ коментарі
+29
Наче війна і солдату всього навсього 20тис. платять.
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25.09.2024 14:09
+20
доплачують за бойові години (на передку), а не 100 тис. Скільки годин нарахують бойових стільки із 100тис і доплатять.
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25.09.2024 14:33
+16
Більше за всіх отримують правлячі клоуни з офісу, але їх зарплатня засекречена спеціальним указом.
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25.09.2024 14:14
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А ботам звідки дивитися ?
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28.09.2024 15:35 Відповісти
Чим вищі зарплати, тим менше там слов'ян.
Потрібна комфортна атмосфера, де можна спілкуватись без недомовок
і не боятись витоку інформації, бо тут всі свої, всі наші, всі заінтересовані.
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25.09.2024 16:24 Відповісти
А ще є доплати, про які вони мовчать.
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25.09.2024 16:30 Відповісти
Середня зарплата держслужбовців у серпні - 56 тисяч гривень. Де отримують найбільше? Джерело: https://biz.censor.net/n3511720

ТАКЕ ВРАЖЕННЯ ЩО КРЕМЛЬ ЗАЙМАЄТЬСЯ НАРАХУВАННЯМ ЗАРПЛАТНІ В УКРАЇНІ І ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ І ВОЯКАМ ЗСУ.
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25.09.2024 16:25 Відповісти
Антимонопольний комітет самий безполезний.
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25.09.2024 16:49 Відповісти
А на фронті 32 тис, і де ж справедливість?
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25.09.2024 17:19 Відповісти
Казав Зєля в 2019 році:
- закінчення епохи бідності.
У всіх, хто близько біля Зєлі якраз закінчилась епоха бідності.
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25.09.2024 17:22 Відповісти
В мене син головний спеціаліст суду, зарплата мінімальна, якби не жив у батьків, був би злидарем...
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25.09.2024 17:30 Відповісти
а суддя яку має винагороду ?
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25.09.2024 18:32 Відповісти
Чого мучиться, нехай йде водієм...шахтьором..ну чи в армію, там, згідно з деякими коментаторами сотні тисяч гребуть...годують...одівають, дають де спати !... Нехоче ???.. значить не ***** !
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26.09.2024 09:01 Відповісти
Комітет з Національної премії України іменіі Бориса Патона //// ********* які у війну можуть бути посади чиновників
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25.09.2024 19:02 Відповісти
Яка з них користь? Комісія по кіно що робить? А яка комісія дозволяє дурнуватому кварталу знущатися з українців (крайній зашквар ще не забувся)? НРТК , здається -то просто дармоїди, якщо не прямі вороги. А комісія по Шевченківській премії невже цілий рік наполегливо працює? Дармоїди .
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25.09.2024 19:05 Відповісти
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