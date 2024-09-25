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Гривня зміцнилася щодо долара, але знизилася щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

гривня,грн,тысяча,1000,косарь

Курс гривні зміцнився щодо долара США, але продовжує знижуватися щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 26 вересня, на рівні 41,2647 грн/$, порівняно із 41,3744 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 16 копійок – до 46,1958 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2177) гривня (1548) курс (1503) НБУ (9300) обмін валюти (705)


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Це не гривня зміцнилася щодо долара. Це долар просів щодо євро.
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25.09.2024 16:35 Відповісти
Курс гривні можна відчути на прилавках магазинів.....
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25.09.2024 17:09 Відповісти

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