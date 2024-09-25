"Українська біржа" планує відновити торги: суд призупинив рішення про анулювання ліцензій

"Українська біржа" (УБ) планує відновити торги, отримавши рішення суду про призупинку дії рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка анулювала її ліцензії через наявність підсанкційної особи серед бенефіціарів.

Відповідне рішення Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив 24 вересня, повідомляється на сайті біржі.

"Таким чином, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу суду першої інстанції та постановив зупинити дію постанови НКЦПФР про застосування заходів впливу контрольного характеру від 5 червня 2024 року №14/01/10/С03 у вигляді анулювання ліцензій до набрання законної сили судовим рішенням у справі визнання цієї постанови протиправною та її скасування", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі біржі уточнили, що постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її прийняття.

"Це рішення дозволяє Біржі відновити свою діяльність на період судового розгляду справи. Ми вже розпочали процес запуску торгів, і найближчим часом, після завершення всіх необхідних організаційних заходів, Біржа знову працюватиме у звичайному режимі", – зазначається у повідомленні.

Про точну дату відновлення торгів обіцяють повідомити додатково. Водночас "Українська біржа" продовжує оскаржувати постанову НКЦПФР у судовому порядку.

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Як повідомлялося, у червні НКЦПФР застосувала санкцію у вигляді анулювання ліцензій до "Української біржі". Внаслідок цього з 8 липня вона припинила роботу.

"Українська біржа" заснована у 2008 році. Серед її власників – Мінфін РФ (через "Сбєрбанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній, 2,49% акцій), а також колишній російський підприємець Тімур Турлов (через Freedom Holding Corp., 24,26%). Щодо Турлова ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського строком на п'ять років було запроваджено санкції, серед яких – блокування активів.