Завтра світло не відключатимуть, – "Укренерго"
Завтра, 26 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", – зазначили в компанії.
Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.
До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.
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