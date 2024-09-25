Нацкомісія застосувала санкції проти інтернет-оператора Wnet. Його засновника підозрювали у співпраці із ФСБ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК), ухвалила рішення реалізувати санкції щодо групи компаній Wnet, запроваджені строком на 10 років указом президента від 2 вересня 2024 року.

Відповідне рішення регулятор ухвалив сьогодні, 25 вересня, звернуло увагу галузеве видання dev.ua.

Йдеться про чотири компанії, які включені до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг і входять до телеком-холдингу Wnet Олексія Клещевнікова:

ТОВ "Дабл-Ю Нет Юкрейн";

ТОВ "Комтел";

ТОВ "Лоад.Мі";

ТОВ "Магнус лімітед".

За рішенням РНБО від 2 вересня, до цих компаній застосовано повний набір санкцій, у тому числі анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона користування радіочастотним спектром України, повне припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж.

Що відомо про оператора Wnet?

Wnet Ukraine – великий телекомунікаційний оператор, ТОВ "Дабл-Ю Нет Юкрейн" отримало у 2023 році 71 млн грн доходу. Холдинг Wnet надавав IT-послуги для великих корпоративних клієнтів, державних структур, провайдерів і операторів телекомунікацій, малого і середнього бізнесу, фізичних осіб.

Згідно з даними з реєстру торговельних знаків, у 2002 році торговельну марку Wnet зареєстрував Олексій Клещевніков. Він відомий як засновник телеком-холдингу Wnet.

За даними судового реєстру, ще у 2020 році Клещевнікова, оголошували у розшук, його підозрювали у державній зраді в окупованому Криму, де він нібито надавав допомогу підрозділам ФСБ РФ. Водночас послугами Wnet активно користувалися українські держкомпанії й органи влади.

Сам Клещевніков пояснював запровадження санкцій проти Wnet конфліктом з колишнім начальником Департаменту кібербезпеки СБУ генералом Іллею Вітюком, який нібито вимагав від його компаній безкоштовно постачати обладнання для контролю трафіку.