Україна стала другою в світі за масштабами оцифрування документів
Українські архіви 2023 року виготовили понад 21 млн цифрових копій документів і вийшли на друге місце в світі за масштабами оцифрування.
Про це повідомили представники Державної архівної служби України під час круглого столу, передає Укрінформ.
Перша дев'ятка держав за темпами оцифрування архівних документів у 2023 році виглядає так:
- Фінляндія – 34,2 млн,
- Україна – понад 21 млн,
- Німеччина – близько 21 млн,
- Ізраїль – понад 18 млн,
- Норвегія – 18 млн,
- Індія – до 15 млн,
- Узбекистан – 14,7 млн,
- Велика Британія – 12,5 млн,
- Малайзія – понад 10 млн.
Першою в списку є Фінляндія, проте, як уточнили в Укрдержархіві, це є кількість сканованих традиційних документів разом із прийнятими на зберігання born-digital документами (початково створені в цифровій формі, а не переформатовані шляхом сканування паперових, – ред.), адже з 2022 року в Фінляндії на зберігання більше не приймають паперові документи.
Таким чином, на думку директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Віталія Скальського, можна впевнено стверджувати, що Україна є світовим лідером за темпами оцифрованих архівних документів.
Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов вважає такі темпи оцифрування архівів досить значними й обіцяє їх ще наростити.
"За минулий рік система українських архівів оцифрувала понад 21 млн аркушів документів. Це в 17,5 раза більше, ніж до 2019 року. Ми говоримо про геометричну прогресію зростання темпів оцифрування українських архівів. Попри війну, системне вимкнення електрики в архівних установах, ми плануємо цього року оцифрувати щонайменше 30 млн копій документів", – сказав Хромов.
Переглянути увесь масив оцифрованих архівних документів можна на Міжархівному пошуковому порталі, на сайтах державних архівів, у комп'ютерах у читальних залах в архівах.
Раніше повідомлялося, що Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації та розвитку електронних сервісів.
До того стало відомо, що Україна посіла перше місце у світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів у рейтингу ООН – E-Government Development Index.
За п'ять років Україна здійснила колосальний ривок: піднялися зі 102 на 5 місце за рівнем розвитку цифрових послуг.
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за час правління зе!шобли, проглядається чітка тенденція, стрясати інфопростір безглуздою маячнею.
всі косплеять зе!лідора.
брехати брехати брехати
Це, як треба було забрати від МВс реєстр зброї, щоб ті не торгували привілеями та наградною зброєю.
І по факту розповісти, що при окупації по цим даним вороги завітали за адресами та нищили ветеранів-мисливців-тримачів зброї.