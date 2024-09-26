Україна стала другою в світі за масштабами оцифрування документів

Українські архіви 2023 року виготовили понад 21 млн цифрових копій документів і вийшли на друге місце в світі за масштабами оцифрування.

Про це повідомили представники Державної архівної служби України під час круглого столу, передає Укрінформ.

Перша дев'ятка держав за темпами оцифрування архівних документів у 2023 році виглядає так:

Фінляндія – 34,2 млн,

Україна – понад 21 млн,

Німеччина – близько 21 млн,

Ізраїль – понад 18 млн,

Норвегія – 18 млн,

Індія – до 15 млн,

Узбекистан – 14,7 млн,

Велика Британія – 12,5 млн,

Малайзія – понад 10 млн.

Першою в списку є Фінляндія, проте, як уточнили в Укрдержархіві, це є кількість сканованих традиційних документів разом із прийнятими на зберігання born-digital документами (початково створені в цифровій формі, а не переформатовані шляхом сканування паперових, – ред.), адже з 2022 року в Фінляндії на зберігання більше не приймають паперові документи.

Таким чином, на думку директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Віталія Скальського, можна впевнено стверджувати, що Україна є світовим лідером за темпами оцифрованих архівних документів.

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов вважає такі темпи оцифрування архівів досить значними й обіцяє їх ще наростити.

"За минулий рік система українських архівів оцифрувала понад 21 млн аркушів документів. Це в 17,5 раза більше, ніж до 2019 року. Ми говоримо про геометричну прогресію зростання темпів оцифрування українських архівів. Попри війну, системне вимкнення електрики в архівних установах, ми плануємо цього року оцифрувати щонайменше 30 млн копій документів", – сказав Хромов.

Переглянути увесь масив оцифрованих архівних документів можна на Міжархівному пошуковому порталі, на сайтах державних архівів, у комп'ютерах у читальних залах в архівах.

Раніше повідомлялося, що Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації та розвитку електронних сервісів.

До того стало відомо, що Україна посіла перше місце у світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів у рейтингу ООН – E-Government Development Index.

За п'ять років Україна здійснила колосальний ривок: піднялися зі 102 на 5 місце за рівнем розвитку цифрових послуг.